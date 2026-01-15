"Во всем виновата моя жена". Что известно о гибели экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра
По данным источников, бывший чиновник мог покончить с собой
15 января 2026, 17:50, ИА Амител
15 января 2026 года в Новой Москве нашли тело бывшего заместителя главы Министерства труда и социальной защиты Алексея Скляра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники. По неподтвержденной версии, бывший замминистра покончил с собой.
Все, что известно о смерти Алексея Скляра к этому часу, – в материале amic.ru.
Что известно о гибели Алексея Скляра?
Экс-замглавы Министерства труда нашли мертвым в своем частном доме. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Утром в четверг в частном доме в поселении Филимонковское найден мертвым бывший заместитель главы Минтруда Алексей Скляр», – цитирует инсайдера агентство.
Правоохранительные органы пока не комментировали гибель Скляра.
Правда ли, что Алексей Скляр покончил с собой?
«Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет. Во всем виновата моя жена», – приводит текст сообщения Baza.
Что о смерти Скляра говорят его близкие?
Как пишет Baza, ссылаясь на близких Скляра, к его гибели могли привести семейные конфликты, а также проблемы с деньгами и алкоголем. Бывший замглавы Министерства труда дважды был женат. Первый брак, от которого у него осталось двое детей, закончился сложным разводом с разделом имущества. Близкие Алексея Скляра рассказали, что последние два года он постоянно ссорился со своей второй женой Алиной.
«Алексей Скляр потерял работу в правительстве, возникли проблемы с деньгами, он продал часть недвижимости. Алина давила на Алексея, требуя от него карьерных успехов. Вместе они основали успешный IT-стартап по визуализации данных в режиме онлайн. Но полным владельцем фирмы была супруга», – уточняет Telegram-канал.
Кроме того, пара часто конфликтовала на почве ревности. Как утверждают источники, после скандалов жена иногда уходила из дома, а Скляр оставался один и выпивал.
Журналисты Shot связались с бывшей супругой экс-замминистра, но она отказалась комментировать его гибель.
Чем известен Алексей Скляр?
Алексей Скляр родился 25 апреля 1975 года в Славянске-на-Кубани. Карьеру начал в 1995 году, заняв должность начальника управления инвестиционных программ и комплексного развития Инновационного фонда Кубани.
В 1997–2002 годах трудился в ОАО "Компания "Краснодарагропромснаб", затем стал замруководителя управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю. В 2011–2013 годах возглавлял управление. С 2013 по 2018 год работал в Счетной палате на разных должностях. После Скляр занял пост заместителя министра труда России, который покинул в 2022 году.
