Как пишет Baza, ссылаясь на близких Скляра, к его гибели могли привести семейные конфликты, а также проблемы с деньгами и алкоголем. Бывший замглавы Министерства труда дважды был женат. Первый брак, от которого у него осталось двое детей, закончился сложным разводом с разделом имущества. Близкие Алексея Скляра рассказали, что последние два года он постоянно ссорился со своей второй женой Алиной.

«Алексей Скляр потерял работу в правительстве, возникли проблемы с деньгами, он продал часть недвижимости. Алина давила на Алексея, требуя от него карьерных успехов. Вместе они основали успешный IT-стартап по визуализации данных в режиме онлайн. Но полным владельцем фирмы была супруга», – уточняет Telegram-канал.

Кроме того, пара часто конфликтовала на почве ревности. Как утверждают источники, после скандалов жена иногда уходила из дома, а Скляр оставался один и выпивал.

Журналисты Shot связались с бывшей супругой экс-замминистра, но она отказалась комментировать его гибель.