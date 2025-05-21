Вода на проезжей части. В мэрии Барнаула рассказали о паводковой ситуации в Затоне
За сутки уровень воды в Оби поднялся на 13 см
21 мая 2025, 19:13, ИА Амител
Уровень воды в Оби составляет 507 см, за сутки он поднялся на 13 см. О паводковой ситуации в барнаульском микрорайоне Затон рассказали в пресс-центре краевой столицы.
"В настоящее время подтопленных придомовых территорий в микрорайоне нет. Выявлен незначительный выход воды на проезжую часть по улице Бортовой", – говорится в сообщении.
Специалисты местного территориального управления совместно со спасателями объяснили жителям улиц Бортовой, Матросской и переулка Перевозного о действиях в период угрозы наводнения и местах сбора для эвакуации.
На улице Судовой идут работы по строительству защитного вала. Паводковая ситуация в микрорайоне находится на контроле в администрациях города и Центрального района.
Напомним, что с 17 мая в Затоне временно перекрыт объездной путь на остров Шубинский, транспорт и пешеходы ходят по понтонному мосту. На участке установлены необходимые ограждения.
09:26:01 22-05-2025
затонули - всплыли.
затонули - всплыли.
затонули - всплыли.
стабильность.