Вода на проезжей части. В мэрии Барнаула рассказали о паводковой ситуации в Затоне

За сутки уровень воды в Оби поднялся на 13 см

21 мая 2025, 19:13, ИА Амител

Паводок в Затоне / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Уровень воды в Оби составляет 507 см, за сутки он поднялся на 13 см. О паводковой ситуации в барнаульском микрорайоне Затон рассказали в пресс-центре краевой столицы.

"В настоящее время подтопленных придомовых территорий в микрорайоне нет. Выявлен незначительный выход воды на проезжую часть по улице Бортовой", – говорится в сообщении.

Специалисты местного территориального управления совместно со спасателями объяснили жителям улиц Бортовой, Матросской и переулка Перевозного о действиях в период угрозы наводнения и местах сбора для эвакуации.

На улице Судовой идут работы по строительству защитного вала. Паводковая ситуация в микрорайоне находится на контроле в администрациях города и Центрального района.

Напомним, что с 17 мая в Затоне временно перекрыт объездной путь на остров Шубинский, транспорт и пешеходы ходят по понтонному мосту. На участке установлены необходимые ограждения.