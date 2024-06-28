Водитель автобуса сбил велосипедиста на Алтае

Пострадавшему оказали медпомощь в больнице

28 июня 2024, 15:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске водитель автобуса ПАЗ сбил велосипедиста, который ехал по краю проезжей части, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 27 июня около 07:05 у дома № 117 по проспекту Коммунистическому. В результате столкновения мужчина пострадал. Ему оказали медпомощь в больнице, однако обошлось без госпитализации.

В отношении 48-летнего водителя пассажирского транспорта начали административное расследование. Ему вменяют статьи о нарушении ПДД, повлекшем причинение среднего вреда здоровью потерпевшего, а также о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части.

Ранее в Барнауле 60-летний водитель сбил двух детей на улице Юрина.