Водитель ГАЗа пострадал при съезде в кювет на Алтае
Мужчину госпитализировали
04 июля 2025, 17:40, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Водитель грузовика ГАЗ-6612 пострадал при съезде в кювет вблизи села Чемал Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 4 июля около 00:36.
"33-летний местный житель за рулем ГАЗ-6612 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в кювет", — рассказали в ведомстве.
С травмами различной тяжести мужчину госпитализировали. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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