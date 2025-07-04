Водитель ГАЗа пострадал при съезде в кювет на Алтае

Мужчину госпитализировали

04 июля 2025, 17:40, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Водитель грузовика ГАЗ-6612 пострадал при съезде в кювет вблизи села Чемал Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 4 июля около 00:36.

"33-летний местный житель за рулем ГАЗ-6612 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в кювет", — рассказали в ведомстве.

С травмами различной тяжести мужчину госпитализировали. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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