Водитель легковушки улетел в кювет под Рубцовском

Пассажир получил травмы, его госпитализировали

03 июня 2024, 08:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Рубцовск"

Пассажир "Лады" пострадал при опрокидывании автомобиля в Рубцовском районе Алтайского края, пишет "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на очевидца.

По его словам, ДТП случилось 2 июня около 13:05 у села Большая Шелковка.

Шофер легковушки не справился с управлением и угодил в кювет. В итоге авто получило серьезные повреждения, а его пассажира госпитализировали.

В этот же день в Алтайском крае при столкновении Honda и BMW погиб 18-летний водитель, еще два человека пострадали.