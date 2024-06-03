Водитель легковушки улетел в кювет под Рубцовском
Пассажир получил травмы, его госпитализировали
03 июня 2024, 08:45, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "Инцидент Рубцовск"
Пассажир "Лады" пострадал при опрокидывании автомобиля в Рубцовском районе Алтайского края, пишет "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на очевидца.
По его словам, ДТП случилось 2 июня около 13:05 у села Большая Шелковка.
Шофер легковушки не справился с управлением и угодил в кювет. В итоге авто получило серьезные повреждения, а его пассажира госпитализировали.
В этот же день в Алтайском крае при столкновении Honda и BMW погиб 18-летний водитель, еще два человека пострадали.
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