Водитель насмерть разбился на трассе под Новосибирском

Два пассажира пострадали

11 сентября 2024, 09:50, ИА Амител

Фото с места аварии / ГАИ по Новосибирской области

Смертельная авария произошла на трассе под Новосибирском. Об этом рассказали в региональной ГАИ.

ДТП случилось на трассе Новосибирск – Сосновка. 37-летний водитель "Ниссана" не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

От полученных травм мужчина скончался. Два пассажира, обоим по 35 лет, получили травмы. Врачи обнаружили у них признаки алкогольного опьянения.