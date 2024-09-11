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Водитель насмерть разбился на трассе под Новосибирском

Два пассажира пострадали

11 сентября 2024, 09:50, ИА Амител

Фото с места аварии / ГАИ по Новосибирской области
Фото с места аварии / ГАИ по Новосибирской области

Смертельная авария произошла на трассе под Новосибирском. Об этом рассказали в региональной ГАИ.

ДТП случилось на трассе Новосибирск – Сосновка. 37-летний водитель "Ниссана" не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

От полученных травм мужчина скончался. Два пассажира, обоим по 35 лет, получили травмы. Врачи обнаружили у них признаки алкогольного опьянения.

ДТП Новосибирская область

Комментарии 2

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Гость

10:00:53 11-09-2024

Это они на сухом асфальте не справляются с управлением, а что будет в первый гололёд.

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Элен без ребят

11:53:04 11-09-2024

Гость (10:00:53 11-09-2024) Это они на сухом асфальте не справляются с управлением, а чт... написано же русским по белому- алкаши.

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