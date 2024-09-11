Водитель насмерть разбился на трассе под Новосибирском
Два пассажира пострадали
11 сентября 2024, 09:50, ИА Амител
Фото с места аварии / ГАИ по Новосибирской области
Смертельная авария произошла на трассе под Новосибирском. Об этом рассказали в региональной ГАИ.
ДТП случилось на трассе Новосибирск – Сосновка. 37-летний водитель "Ниссана" не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
От полученных травм мужчина скончался. Два пассажира, обоим по 35 лет, получили травмы. Врачи обнаружили у них признаки алкогольного опьянения.
10:00:53 11-09-2024
Это они на сухом асфальте не справляются с управлением, а что будет в первый гололёд.
11:53:04 11-09-2024
Гость (10:00:53 11-09-2024) Это они на сухом асфальте не справляются с управлением, а чт... написано же русским по белому- алкаши.