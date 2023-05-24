Водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в столице Алтая
Мужчину госпитализировали
24 мая 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: МВД по Республике Алтай
В Горно-Алтайске при опрокидывании машины пострадал водитель, сообщили в МВД по Республике Алтай.
Авария случилась 23 мая около 22:00. 48-летний горожанин ехал на Toyota Opa со стороны улицы Эдокова в направлении улицы Фрунзе. Но по пути он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и угодил в кювет. Мужчине в итоге потребовалась госпитализация.
Полицейские проводят административное расследование по факту произошедшего.
Ранее в Мамонтовском районе Алтайского края погибла женщина-автомобилистка после неудачного обгона.
15:21:26 24-05-2023
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