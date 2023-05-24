Водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в столице Алтая

Мужчину госпитализировали

24 мая 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске при опрокидывании машины пострадал водитель, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Авария случилась 23 мая около 22:00. 48-летний горожанин ехал на Toyota Opa со стороны улицы Эдокова в направлении улицы Фрунзе. Но по пути он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и угодил в кювет. Мужчине в итоге потребовалась госпитализация.

Полицейские проводят административное расследование по факту произошедшего.

Ранее в Мамонтовском районе Алтайского края погибла женщина-автомобилистка после неудачного обгона.