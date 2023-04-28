Водитель утонувшей на Алтае "Нивы" вернулся в отпуск из зоны СВО

По данным СМИ, мужчина получил время на отдых из-за ранения

28 апреля 2023, 10:56, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

Водитель утонувшей в Алтайском крае "Нивы", в которой погибли три человека, вернулся в регион из зоны СВО. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным телеграм-канала, мужчина получил две недели отпуска из-за ранения. Вернувшись, он хотел отдохнуть с женой и другом.

Как ранее сообщили в региональном Следкоме, водитель хотел переехать через реку, которая оказалась глубокой. Машина утонула, семейная пара и ещё один молодой человек погибли.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.