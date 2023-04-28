Водитель утонувшей на Алтае "Нивы" вернулся в отпуск из зоны СВО
По данным СМИ, мужчина получил время на отдых из-за ранения
28 апреля 2023, 10:56, ИА Амител
Фото: СК по Алтайскому краю
Водитель утонувшей в Алтайском крае "Нивы", в которой погибли три человека, вернулся в регион из зоны СВО. Об этом сообщает Mash Siberia.
По данным телеграм-канала, мужчина получил две недели отпуска из-за ранения. Вернувшись, он хотел отдохнуть с женой и другом.
Как ранее сообщили в региональном Следкоме, водитель хотел переехать через реку, которая оказалась глубокой. Машина утонула, семейная пара и ещё один молодой человек погибли.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
10:58:30 28-04-2023
ну разъяснили
11:09:53 28-04-2023
Офигеть, на СВО выжил, а тут нет
11:15:28 28-04-2023
Кому суждено утонуть, тот не сгорит
11:19:23 28-04-2023
суждено утонуть, тот ... Ну так то оно так, типа как в анекдоте - долго я вас на этом корабле собирал...
11:35:43 28-04-2023
Родные участника СВО наверное должны получить страховку, отпуск считается временем несения службы