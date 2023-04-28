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Водитель утонувшей на Алтае "Нивы" вернулся в отпуск из зоны СВО

По данным СМИ, мужчина получил время на отдых из-за ранения

28 апреля 2023, 10:56, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю
Фото: СК по Алтайскому краю

Водитель утонувшей в Алтайском крае "Нивы", в которой погибли три человека, вернулся в регион из зоны СВО. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным телеграм-канала, мужчина получил две недели отпуска из-за ранения. Вернувшись, он хотел отдохнуть с женой и другом.

Как ранее сообщили в региональном Следкоме, водитель хотел переехать через реку, которая оказалась глубокой. Машина утонула, семейная пара и ещё один молодой человек погибли. 

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 5

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Гость

10:58:30 28-04-2023

ну разъяснили

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Гость

11:09:53 28-04-2023

Офигеть, на СВО выжил, а тут нет

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Гость

11:15:28 28-04-2023

Кому суждено утонуть, тот не сгорит

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Гость

11:19:23 28-04-2023

суждено утонуть, тот ... Ну так то оно так, типа как в анекдоте - долго я вас на этом корабле собирал...

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Гость

11:35:43 28-04-2023

Родные участника СВО наверное должны получить страховку, отпуск считается временем несения службы

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