Водители пока привыкают. Как разбирают трамвайные пути на пересечении Попова и Балтийской

Завершить работы планируется 8 июля, а до этого автомобилистам придется потерпеть

01 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Ремонт трамвайных путей на пересечении Попова и Балтийской / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 30 июня начался капитальный ремонт трамвайных путей на пересечении улиц Попова и Балтийской. Работы пройдут на участке длиной 50 метров на всем переезде.

"Часть путей уже разобрали. Водители пока привыкают к движению, им помогают регулировщики", - отметила корреспондент amic.ru.

Ремонт трамвайных путей будет идти круглосуточно в двухсменном режиме. Завершить работы планируется 8 июля.

Напомним, из-за ремонта утром 30 июня практически вся улица Попова превратилась в сплошную пробку - от улицы 280-летия Барнаула до Балтийской и от Власихинской до ост. "Детский сад".