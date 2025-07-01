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Водители пока привыкают. Как разбирают трамвайные пути на пересечении Попова и Балтийской

Завершить работы планируется 8 июля, а до этого автомобилистам придется потерпеть

01 июля 2025, 11:00, ИА Амител

Ремонт трамвайных путей на пересечении Попова и Балтийской / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 30 июня начался капитальный ремонт трамвайных путей на пересечении улиц Попова и Балтийской. Работы пройдут на участке длиной 50 метров на всем переезде.

"Часть путей уже разобрали. Водители пока привыкают к движению, им помогают регулировщики", - отметила корреспондент amic.ru.

Ремонт трамвайных путей будет идти круглосуточно в двухсменном режиме. Завершить работы планируется 8 июля.

Напомним, из-за ремонта утром 30 июня практически вся улица Попова превратилась в сплошную пробку - от улицы 280-летия Барнаула до Балтийской и от Власихинской до ост. "Детский сад".

Барнаул фоторепортажи Дорожный ремонт

Комментарии 4

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Гость

16:02:31 01-07-2025

Надо было Китайцев нанять, они бы за день сделали.)))

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Гость

09:52:35 06-07-2025

Гость (16:02:31 01-07-2025) Надо было Китайцев нанять, они бы за день сделали.)))... корейцы в 1 час бы уложились. а монголы в 30 минут.

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Гость

10:44:08 06-07-2025

Гость (09:52:35 06-07-2025) корейцы в 1 час бы уложились. а монголы в 30 минут.... Японцы за 10 минут) И помимо рельс, асфальт не убиваемый положили бы, опрыскиватели для смыва снега на разметках поставили и ливневки нормальные установили

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Мусик

11:53:28 06-07-2025

Гость (10:44:08 06-07-2025) Японцы за 10 минут) И помимо рельс, асфальт не убиваемый пол... если металл отдадут - я за 5 минут справлюсь с разборкой/погрузкой/вывозом.
а дальше вы какнить сами. ок?

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