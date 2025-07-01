Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 1 июля

Заторы наблюдаются на Строителей, Змеиногорском, Павловском тракте и некоторых других участках

01 июля 2025, 07:47, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пятибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 1 июля, свидетельствуют "Яндекс Карты". На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Пробки в Барнауле утром 1 июля / "Яндекс Карты"

Проспект Строителей. Заторы наблюдаются от памятника Строителям до пересечения с Красноармейским и от КДМ до этого же перекрестка.

Улица Попова. Пробки тянутся от улицы 280-летия Барнаула до Балтийской и от Власихинской до ост. "Детский сад". Причина — ремонт трамвайный путей.

Павловский тракт. Здесь сложная ситуация на пересечении с Попова.

Улица Власихинская. Движение сковано от квартала "Лазурный" до Попова.

Змеиногорский тракт. Затруднения наблюдаются у строящейся развязки со стороны Плодопитомника. Пробка в сторону этого же объекта также образовалась на Южном тракте.