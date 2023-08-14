"Водный" фонтан построят в "Изумрудном" после массового купания барнаульцев в пруду

Установить объект в парке планируют в 2024 году

14 августа 2023, 08:16, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Пешеходный фонтан могут построить в барнаульском парке "Изумрудный" в 2024 году, чтобы гости могли охладиться в жаркую погоду и не купались в пруду. Вода будет бить из-под поверхности и тут же отводиться обратно в подземный резервуар. Об этом в интервью amic.ru в программе "Переговорка" рассказал управляющий парком, руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев.

Этим летом в период аномально высоких температур люди в парке лезли в местный пруд. При этом администрация парка предупреждала, что купаться здесь нельзя. Но запрет барнаульцев не остановил.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос о строительстве в "Изумрудном" пешеходного фонтана. Обратились за помощью к властям города о выделении средств. Пешеходный фонтан, когда струи воды бьют из брусчатки, позволил бы людям охладиться в жаркую погоду. Уверен, если такой объект появится в парке, то вопрос с купанием людей в пруду будет решен окончательно", – пояснил Владислав Вакаев.

По слова управляющего "Изумрудным", сейчас, когда температура воздуха в Барнауле не такая высокая, посетители уже не ныряют в воду. К тому же для обеспечения безопасности привлекли сотрудников полиции и охранников в парке. По итогам лета этого года было составлено много протоколов об административном нарушении.

Отметим, в этом году в парке построят амфитеатр, дорожки, обустроят "зеленый пляж", сделают парковку и восстановят Томский тракт. Все это обойдется в 117 млн рублей. Всего же за три года в "Изумрудном" построили пешеходные и велосипедные дорожки, обустроили центральную аллею и освещение, восстановили пруд с беседкой и мостиками, поставили сцену, установили малые архитектурные формы, скамейки и урны, беседки, а также детские и спортивные площадки. На восстановление парка потратили около 350 миллионов рублей.

Полную версию интервью с Владиславом Вакаевым смотрите на amic.ru в ближайшее время.