На Алтае водолазы несколько часов искали тело утонувшего в реке мужчины
Сельчанин решил искупаться в неположенном для этого месте и погиб
17 июля 2023, 14:00, ИА Амител
Мужчина утонул в реке в Залесовском районе Алтайского края, сообщили в УГОЧС И ПБ региона.
Инцидент случился 15 июля в селе Гуниха. Тело 40-летнего мужчины несколько часов искали водолазы. Отмечается, что купался он в необорудованном месте.
Также в управлении отметили, что за прошедшую неделю в крае произошло семь случаев гибели на воде, двое из погибших – несовершеннолетние.
Все эти случаи также произошли в неположенных для купания местах.
Напомним, 15 июля в Тальменском районе Алтайского края утонули два мальчика 10 и 11 лет в реке Чумыш, которые купались без присмотра взрослых.
По словам очевидцев, один из утонувших некоторое время назад чудом выжил в аварии на железнодорожном переезде в селе Луговом – тогда учитель начальных классов решила отвезти домой после занятий четырех учеников второго класса.
14:04:32 17-07-2023
А в деревнях когда то были оборудованные места для купания?
14:08:44 17-07-2023
Как писатели прям акцентируют, что утопленник купался в необорудованном месте Но в субботу парень утонул на муниципальном пляже, в оборудованием месте...
14:46:05 17-07-2023
Гость (14:08:44 17-07-2023) Как писатели прям акцентируют, что утопленник купался в необ... на каком муниципальном пляже? Помазкине? когда?
14:28:49 17-07-2023
Гость (14:08:44 17-07-2023) Как писатели прям акцентируют, что утопленник купался в необ... Он утонул рядом с пляжем. За его пределами.
15:05:00 17-07-2023
Гость (14:28:49 17-07-2023) Он утонул рядом с пляжем. За его пределами. ... Шутка состоялась. Гоу на камеди или к Петросяну.
15:52:13 17-07-2023
Гость (15:05:00 17-07-2023) Шутка состоялась. Гоу на камеди или к Петросяну.... В чем шутка? Мужик реально купался рядом с пляжем
16:42:39 17-07-2023
там пьяных рож....простите за выражение, пруд пруди, люди с головой не дружат, плывут порой по середине оби, видимо с пляжа выплывают.....ну ума нет, вот и тонут, жалко только детей...очень
17:13:14 17-07-2023
Оперативной групповой администрации Центрального района, отделом полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу и поисково-спасательным отрядом на акватории города Барнаула установлено, что инцидент произошел вне зоны городского пляжа, на берегу реки Оби, - сообщила администрация Центрального района.