На Алтае водолазы несколько часов искали тело утонувшего в реке мужчины

Сельчанин решил искупаться в неположенном для этого месте и погиб

17 июля 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: УГОЧС И ПБ Алтайского края

Мужчина утонул в реке в Залесовском районе Алтайского края, сообщили в УГОЧС И ПБ региона.

Инцидент случился 15 июля в селе Гуниха. Тело 40-летнего мужчины несколько часов искали водолазы. Отмечается, что купался он в необорудованном месте.

Также в управлении отметили, что за прошедшую неделю в крае произошло семь случаев гибели на воде, двое из погибших – несовершеннолетние.

Все эти случаи также произошли в неположенных для купания местах.

Напомним, 15 июля в Тальменском районе Алтайского края утонули два мальчика 10 и 11 лет в реке Чумыш, которые купались без присмотра взрослых.

По словам очевидцев, один из утонувших некоторое время назад чудом выжил в аварии на железнодорожном переезде в селе Луговом – тогда учитель начальных классов решила отвезти домой после занятий четырех учеников второго класса.