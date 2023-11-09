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Военные перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Ограничения будут действовать в течение часа

09 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: function.mil.ru
Фото: function.mil.ru

Два дорожных участка перекроют в Алтайском крае вечером 9 ноября из-за движения военных колонн, сообщили в региональном МВД.

Проезд для всех видов транспорта закроют:

  • с 21:00 до 22:00 по маршруту н.п. Контошино – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Полковниково;
  • с 21:00 до 22:00 по маршруту поворот на н.п. Старая Косиха (257 км а/д Р-256 "Чуйский тракт") – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Полковниково.

"Обращаем внимание, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены", – подчеркнули в ведомстве.

Алтайский край Транспорт дорожное движение

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