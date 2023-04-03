Военные перекроют участок Чуйского тракта в Алтайском крае

Ограничение будет действовать два часа

03 апреля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: function.mil.ru

Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 3 апреля, сообщили в региональном главке МВД.

Проезд для всех видов транспорта закроют с 18:30 до 20:25 на трассе Р-256 "Чуйский тракт" в районе села Озерки.

"Обращаем внимание! Маршрут и время сопровождения могут быть изменены", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае с 10 апреля по 9 мая на дорогах введут ограничения для большегрузов.