Военные перекроют участок трассы в Алтайском крае
Ограничение будет действовать два часа
27 марта 2023, 15:05, ИА Амител
Фото: function.mil.ru
Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 27 марта, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Проезд для всех видов транспорта закроют с 21:30 до 23:30 на автодороге н.п. Косиха – а/д подъезд к с. Косиха – а/д Р-256 Чуйский тракт – н.п. Украинский.
"Обращаем внимание! Маршрут и время сопровождения могут быть изменены", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщили, что в Барнауле почти на два месяца перекроют участок дороги по улице Покровской.
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