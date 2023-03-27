Военные перекроют участок трассы в Алтайском крае

Ограничение будет действовать два часа

27 марта 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: function.mil.ru

Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 27 марта, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Проезд для всех видов транспорта закроют с 21:30 до 23:30 на автодороге н.п. Косиха – а/д подъезд к с. Косиха – а/д Р-256 Чуйский тракт – н.п. Украинский.

"Обращаем внимание! Маршрут и время сопровождения могут быть изменены", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщили, что в Барнауле почти на два месяца перекроют участок дороги по улице Покровской.