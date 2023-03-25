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Володин предложил запретить деятельность МУС в России

Ранее этот суд выдал ордер на "арест" Владимира Путина

25 марта 2023, 20:20, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: vvolodin.ru
Вячеслав Володин / Фото: vvolodin.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории РФ и ввести наказание за содействие ему.

Он также указал на важность работы по заключению двусторонних соглашений с дружественными странами, которые предусматривали бы взаимный отказ от сотрудничества с МУС. Кроме того, верховный главнокомандующий должен иметь право защищать граждан РФ при принятии международными структурами антиконституционных решений, подчеркнул председатель Госдумы в телеграм-канале.

Ранее в марте непризнанный Россией МУС выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина.

Комментарии 6

  • У нас соседский алкаш пытался запретить деятельность милиции и медвытрезвителя.
    25 марта, Гость   Ответить
  • А кому Володин предложил? Хочется знать поименно правителей РФ.
    26 марта, Гость   Ответить
  • А как она действует на сегодняшний день в РФ? Ордера на арест выдайте на сотрудников МУС. Чувак с макаронами на ушах снялся - привлекли, а тут на президента считай напали, а бояре изрекают предложения в воздух.
    26 марта, Гость   Ответить
  • мус самая мощная и самая непродажная судебная организация в мире.А также она самая справедливая в мире.мус сует свой нос везде,даже туда,куда моя собачка нос свой не совала.
    26 марта, Гость   Ответить
  • Но в некоторые страны мус свой нос перестала засовывать.Потому что этот нос могут обрубить по самые помидоры.
    26 марта, Гость   Ответить
  • Про защиту своих граждан от наездов по чужим законам - это правильно. Весь вопрос в том, кто для володина "свои"...
    26 марта, Гость   Ответить
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