Володин предложил запретить деятельность МУС в России

Ранее этот суд выдал ордер на "арест" Владимира Путина

25 марта 2023, 20:20, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: vvolodin.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории РФ и ввести наказание за содействие ему.

Он также указал на важность работы по заключению двусторонних соглашений с дружественными странами, которые предусматривали бы взаимный отказ от сотрудничества с МУС. Кроме того, верховный главнокомандующий должен иметь право защищать граждан РФ при принятии международными структурами антиконституционных решений, подчеркнул председатель Госдумы в телеграм-канале.

Ранее в марте непризнанный Россией МУС выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина.