НОВОСТИПолитика

Володин: санкции больше не могут сдерживать развитие России

Спикер Госдумы рассказал, какой вопрос теперь актуален

10 июня 2023, 19:40, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: vvolodin.ru
Вячеслав Володин / Фото: vvolodin.ru

Санкции больше не могут сдерживать развитие России, написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, "наша страна преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее", независимо от того, какой пакет санкций примут – хоть 11-й, хоть 20-й. 

Политик также считает, что сегодня актуальным стал другой вопрос – "сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза".

Ранее в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю из-за санкций и СВО.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

20:34:51 10-06-2023

Это володин чей ? Володя в курсе?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:49:25 10-06-2023

Бла, бла, бла, одна бравада, вот когда начнут говорить вслух о проблемах нашей экономики, это будет первый звоночек к решению проблем.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:59:12 10-06-2023

Володина нужно слушать с открытым ртом и креститься. Недавно он сказал: "не будет Путина не будет России". И как понимать? России через несколько десятков лет не будет? И такие слова не разумные говорят первые люди государства.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:26 11-06-2023

А как там в песне - Кто у нас не первый, тот у нас второй.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:43 11-06-2023

Гость (20:59:12 10-06-2023) Володина нужно слушать с открытым ртом и креститься. Недавно... Не будет Володи - не будет Володина.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лея

19:44:02 11-06-2023

вообще не заметно. прав

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров