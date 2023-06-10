Володин: санкции больше не могут сдерживать развитие России

Спикер Госдумы рассказал, какой вопрос теперь актуален

10 июня 2023, 19:40, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: vvolodin.ru

Санкции больше не могут сдерживать развитие России, написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, "наша страна преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее", независимо от того, какой пакет санкций примут – хоть 11-й, хоть 20-й.

Политик также считает, что сегодня актуальным стал другой вопрос – "сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза".

Ранее в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю из-за санкций и СВО.