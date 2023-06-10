Володин: санкции больше не могут сдерживать развитие России
Спикер Госдумы рассказал, какой вопрос теперь актуален
10 июня 2023, 19:40, ИА Амител
Вячеслав Володин / Фото: vvolodin.ru
Санкции больше не могут сдерживать развитие России, написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, "наша страна преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее", независимо от того, какой пакет санкций примут – хоть 11-й, хоть 20-й.
Политик также считает, что сегодня актуальным стал другой вопрос – "сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза".
Ранее в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю из-за санкций и СВО.
20:34:51 10-06-2023
Это володин чей ? Володя в курсе?
20:49:25 10-06-2023
Бла, бла, бла, одна бравада, вот когда начнут говорить вслух о проблемах нашей экономики, это будет первый звоночек к решению проблем.
20:59:12 10-06-2023
Володина нужно слушать с открытым ртом и креститься. Недавно он сказал: "не будет Путина не будет России". И как понимать? России через несколько десятков лет не будет? И такие слова не разумные говорят первые люди государства.
12:49:26 11-06-2023
А как там в песне - Кто у нас не первый, тот у нас второй.
12:52:43 11-06-2023
Гость (20:59:12 10-06-2023) Володина нужно слушать с открытым ртом и креститься. Недавно... Не будет Володи - не будет Володина.
19:44:02 11-06-2023
вообще не заметно. прав