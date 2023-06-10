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Начало украинского контрнаступления констатировал президент Путин

Однако успеха ВСУ пока ни на одном из участков не достигли, сказал российский лидер

10 июня 2023, 15:30, ИА Амител

Кадр из видео: ТАСС
Кадр из видео: ТАСС

Украина начала контрнаступление, о чем говорит использование стратегических резервов ВСУ, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

По его словам, все попытки наступления провалились, однако наступательный потенциал Киева сохраняется.

Также глава государства сказал, что ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач, и "это абсолютно очевидная вещь", приводит его слова ТАСС.

Накануне Путин анонсировал размещение ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля.

Комментарии 11

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Гость

15:33:19 10-06-2023

Что то у лидера вид не здоровый .

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Гость

15:59:19 10-06-2023

Что у него с лицом.

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Гость

18:23:30 10-06-2023

Хохлы то и не знают поди. Они АМИк то не читают.

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Пузырек

23:16:04 10-06-2023

Я вот за Россию. Но до сих пор не могу понять цели операции (раз 5 менялись), и какие по мнению нашего Президента ставятся у Украины цели контрнаступления, раз они сорваны.

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Гость

06:13:40 11-06-2023

Цели Украины-отвоевать российский сухопутный коридор к Крыму.Цель России-лишить государственности соседнюю страну,которая легла под пиндосов и собиралась вступать в военный блок нато.Опять же направленный против России.

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Пузырек

20:04:11 11-06-2023

Гость (12:29:21 11-06-2023) Так за Россию или за путина это разное... Я написал прямо, что за Россию.

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Гость

20:04:59 11-06-2023

Гость (06:13:40 11-06-2023) Цели Украины-отвоевать российский сухопутный коридор к Крыму... Вы сами так решили? За время СВО цели менялись регулярно.

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Гость

12:29:21 11-06-2023

Пузырек (23:16:04 10-06-2023) Я вот за Россию. Но до сих пор не могу понять цели операции ... Так за Россию или за путина это разное

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Гость

19:39:47 11-06-2023

Пузырек (23:16:04 10-06-2023) Я вот за Россию. Но до сих пор не могу понять цели операции ... почитайте про НАТО базы и новейшую историю, начиная с 2011 года и запрета на выход с наших баз в Крыму, оттуда

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Гость

17:58:22 12-06-2023

Гость (19:39:47 11-06-2023) почитайте про НАТО базы и новейшую историю, начиная с 2011 г... Я неплохо знаком с историей. И знаю про Русско-Японскую войну, про Судетскую область...

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Гость

15:48:47 12-06-2023

Удары настоящие впереди. А это ложные удары для лохов. Это уже было. И под Харьковом потеряли десятки населенных пунктов и получили трагедию Шебекино.

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