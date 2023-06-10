Начало украинского контрнаступления констатировал президент Путин
Однако успеха ВСУ пока ни на одном из участков не достигли, сказал российский лидер
10 июня 2023, 15:30, ИА Амител
Кадр из видео: ТАСС
Украина начала контрнаступление, о чем говорит использование стратегических резервов ВСУ, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
По его словам, все попытки наступления провалились, однако наступательный потенциал Киева сохраняется.
Также глава государства сказал, что ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач, и "это абсолютно очевидная вещь", приводит его слова ТАСС.
Накануне Путин анонсировал размещение ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля.
15:33:19 10-06-2023
Что то у лидера вид не здоровый .
15:59:19 10-06-2023
Что у него с лицом.
18:23:30 10-06-2023
Хохлы то и не знают поди. Они АМИк то не читают.
23:16:04 10-06-2023
Я вот за Россию. Но до сих пор не могу понять цели операции (раз 5 менялись), и какие по мнению нашего Президента ставятся у Украины цели контрнаступления, раз они сорваны.
06:13:40 11-06-2023
Цели Украины-отвоевать российский сухопутный коридор к Крыму.Цель России-лишить государственности соседнюю страну,которая легла под пиндосов и собиралась вступать в военный блок нато.Опять же направленный против России.
20:04:11 11-06-2023
Гость (12:29:21 11-06-2023) Так за Россию или за путина это разное... Я написал прямо, что за Россию.
20:04:59 11-06-2023
Гость (06:13:40 11-06-2023) Цели Украины-отвоевать российский сухопутный коридор к Крыму... Вы сами так решили? За время СВО цели менялись регулярно.
12:29:21 11-06-2023
Пузырек (23:16:04 10-06-2023) Я вот за Россию. Но до сих пор не могу понять цели операции ... Так за Россию или за путина это разное
19:39:47 11-06-2023
Пузырек (23:16:04 10-06-2023) Я вот за Россию. Но до сих пор не могу понять цели операции ... почитайте про НАТО базы и новейшую историю, начиная с 2011 года и запрета на выход с наших баз в Крыму, оттуда
17:58:22 12-06-2023
Гость (19:39:47 11-06-2023) почитайте про НАТО базы и новейшую историю, начиная с 2011 г... Я неплохо знаком с историей. И знаю про Русско-Японскую войну, про Судетскую область...
15:48:47 12-06-2023
Удары настоящие впереди. А это ложные удары для лохов. Это уже было. И под Харьковом потеряли десятки населенных пунктов и получили трагедию Шебекино.