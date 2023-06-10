Начало украинского контрнаступления констатировал президент Путин

Однако успеха ВСУ пока ни на одном из участков не достигли, сказал российский лидер

10 июня 2023, 15:30, ИА Амител

Кадр из видео: ТАСС

Украина начала контрнаступление, о чем говорит использование стратегических резервов ВСУ, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

По его словам, все попытки наступления провалились, однако наступательный потенциал Киева сохраняется.

Также глава государства сказал, что ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач, и "это абсолютно очевидная вещь", приводит его слова ТАСС.

Накануне Путин анонсировал размещение ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля.