Пятница, 13-е, в 2023 году. Почему мистической даты многие боятся и что нельзя делать в этот день?

Первая пятница, 13-е, в этом году выпала на январь. Что делать: сидеть и бояться или «забить» и праздновать старый Новый год?

12 января 2023, 07:02, ИА Амител

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2023 год начинается не очень уж позитивно: с пятницы, 13-го января. Такое совпадение числа и дня недели считается мистическим и пугающим. Многие верят, что в пятницу, 13-го, пробуждаются потусторонние силы, из-за чего нас преследуют неудачи. А некоторые считают, что в этот день велик риск очень страшных событий.

В этом году пятница, 13-е, совпала со старым Новым годом — неофициальным праздником, который многие до сих пор отмечают. Так, и что делать, если хочется расслабиться и отметить торжество, но побаиваешься мистической даты? Об этом — в материале amic.ru.

1 Почему пятницу, 13-е, считают страшным днём? Версий о том, почему 13-е число месяца, выпадающее на пятницу, считают несчастливым и даже страшным днём, очень много. Известно, что подобное мнение было распространено ещё до появления христианства. Древние римляне считали число 13 злым и разрушительным. Позднее люди стали верить, что именно в пятницу, 13-го, ведьмы собираются на шабаши и проводят свои ритуалы. Считается, что на их жуткие вечера прилетает даже сам дьявол. Причём в бале принимало участие 12 ведьм, а Сатана становился 13-м гостем: отсюда и страх перед этим числом. Есть ещё мнение, что именно в пятницу, 13-го, случилось роковое библейское событие: Ева вкусила запретный плод и поделилась им с Адамом, за что их в итоге изгнали из Рая. В общем, версий очень много, но точного ответа всё равно нет. В любом случае, за многие столетия в обществе укрепилось твёрдое убеждение: пятнице, 13-е, — очень плохой день, от которого стоит ждать одних проблем.

2 Боятся ли пятницу, 13-е, где-то, кроме России? О да, ещё как. На самом деле, в той же Европе пятницы, 13-го, побаиваются даже больше, чем у нас. Например, во многих отелях там вообще нет 13-го этажа: после 12-го сразу идёт 14-й. Кроме того, некоторые зарубежные клиники не проводят операции в пятницу, 13-го. Предубеждения насчёт этой «мистической» даты также есть в США и во многих других государствах.

3 Происходили ли какие-то страшные события в пятницу, 13-го? Да, и немало. Первым большим и трагическим событием считают 13 октября 1307 года: тогда король Франции приказал арестовать всех членов ордена тамплиеров. Их пытали и затем сожгли заживо. 13 октября 1907 года затонул «Томас Лаурсон» — один из самых крупных кораблей своего времени. 13 июня 1947 года в США разбился авиалайнер Douglas C-54, на борту которого было 50 человек. Все они погибли. 13 октября 1972 года под Москвой рухнул Ил-62. В авиакатастрофе погибло 174 человека. 13 января 2012 года затонул лайнер Costa Concordia. 13 ноября 2015 года — теракты в Париже. Это далеко не все события, которые произошли в пятницу, 13-го. Но, справедливости ради стоит заметить, что за всю историю человечества трагических фактов было так много, что подобный список можно собрать почти на каждый день.

4 Можно ли гадать и проводить ритуалы на пятницу, 13-е? Ни в коем случае. Эзотерики считают, что пятница, 13-е, — очень мощный, но при этом тёмный день. Злые силы особенно активны, поэтому обуздать их энергию сможет далеко не каждый. Так что в этот день лучше не гадать и не проводить никаких ритуалов. Велик риск, что вы навлечёте на себя порчу или проклятие.

5 Что ещё нельзя делать в пятницу, 13-го? Эзотерики также считают, что в пятницу, 13-го, нельзя: садиться за руль и уезжать далеко от дома — вас будут преследовать неприятности;

мыться — уж не знаем, почему это оказалось под запретом;

одалживать деньги — к вам эти средства уже не вернутся;

назначать собеседования и важные переговоры;

в ночь на пятницу, 13-е, нельзя смотреться в зеркало;

жениться.

6 Так и как мне быть, если я всё равно боюсь этого дня? Ну тут решать вам. Помните: сбываются лишь те суеверия, в которые вы сами верите. В конце концов, вечер пятницы — это прекрасное время, чтобы расслабиться и отдохнуть. Тем более что в ночь на 14 января будет старый Новый год. Можно собраться с самыми близкими за праздничным столом и тепло пообщаться. А страх перед пятницей, 13-м, можно оставить другим.