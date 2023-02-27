"Вопрос урегулирован". Хоккейной школе "Алтай" помогут с платой за "золотой" лёд

Стоимость одного часа занятий вечером для школы выросла с 11 тысяч рублей до 15 тысяч

27 февраля 2023, 06:17, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Хоккейной детской школе "Алтай" добавят денег из краевого бюджета на компенсацию затрат в связи с увеличением аренды льда в "Титов-Арене" и "Карандин-Арене". Об этом сообщил министр спорта Алтайского края Максим Рябцев, отвечая на вопрос журналистов 22 февраля во время онлайн-пресс-конференции.

"Вопрос урегулирован. Школе выделят дополнительные средства. Всё уже решено", – отметил Максим Рябцев.

Напомним, 27 января на сайте amic.ru вышла публикация "Игра на понижение. Почему школе по хоккею "Алтай" урезали бюджет и чего ждать детям". В ней представитель родительского комитета школы рассказал о нехватке финансирования. Так, например, в начале 2023 года собственник двух ледовых дворцов в Барнауле ("Карандин-Арены" и "Титов-Арены", – прим. ред.) Михаил Дроздов повысил тариф на аренду льда на 20-25%. В итоге стоимость одного часа занятий в вечернее время увеличилась с 11 тысяч рублей до 15 тысяч. Чтобы сэкономить, школа "Алтай" начала сокращать количество уроков или переносить на раннее утро, когда лёд стоит дешевле. Некоторые команды теперь тренируются в 7-8 утра. Руководство школы подтвердило возросшие расходы.

Министерство спорта Алтайского края тогда пообещало, что проблему с расходами на аренду льда для школы "Алтай" решат на уровне правительства края. Ведомство уже подало заявку в Министерство финансов Алтайского края на выделение из бюджета дополнительных денег, которые пойдут на закупку хоккейной экипировки, инвентаря, а также на компенсацию дополнительных затрат на аренду льда.