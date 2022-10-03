Что такое тактическое ядерное оружие и чем оно отличается от стратегического?

В последние недели во всём мире участились разговоры о ядерном оружии. Отношения России с Западом заметно ухудшились, поэтому некоторые эксперты допускают, что одна из сторон может его применить. О возможности такого сценария высказываются даже официальные лица. Впрочем, специалисты говорят именно о тактическом ядерном оружии, подчёркивая, что оно отличается от стратегического.

О том, что такое тактическое ядерное оружие, какие у него отличия от стратегического и для чего его могут применять, — в материале amic.ru.

Что такое тактическое ядерное оружие?

Тактическое ядерное оружие — это особые боеприпасы с небольшими ядерными зарядами. Они предназначены для нанесения не масштабных, а точечных ударов на поле боя.

Чем тактическое ядерное оружие отличается от стратегического?

Стратегическое ядерное оружие имеет колоссальную мощность — до 1000 килотонн. Поэтому один только снаряд может навсегда стереть с лица огромную область на земной карте. Кроме того, эта территория ещё долгие годы будет радиоактивной и непригодной для жизни.

Мощность же тактического оружия намного меньше — она может составлять меньше килотонны, несколько килотонн или (в отдельных случаях) до 100 килотонн. Поэтому такие боеприпасы нужны, чтобы наносить точные оперативно-тактические удары по конкретным целям противника. Область поражения — около одного-полутора километров.

Какие последствия могут быть после применения тактического ядерного оружия?

По словам военных экспертов, с которыми пообщался Life, тактическое ядерное оружие не наносит окружающей среде такого вреда, как стратегическое. Цель будет уничтожена, но территорию можно будет спокойно использовать уже через неделю после удара, пишет издание.

Как используют тактическое ядерное вооружение?

Способы самые разные. Например, как и в случае со стратегическим оружием, тактическое могут перевозить российские бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95.

«Ракеты запускаются с носителей типа Ту-160 и Ту-95. Ту-160, насколько я знаю, 16 таких ракет может нести, внутри его фюзеляжа находятся два отсека для вооружений: два так называемых барабана, как в револьвере, по восемь ракет. Если мы говорим об „Искандерах“, понятно, что их запуск осуществляется с наземных ракетных комплексов», — цитирует Life военного эксперта Алексея Леонкова.

Кроме того, маломощные ядерные боеприпасы может применять и обычная артиллерия.

Для чего применяют тактическое ядерное оружие?

Целями для точечных ядерных ударов выступают не населённые пункты или области на карте, а конкретный противник. Это могут быть места скопления противника, штабы и пункты управления, вражеские пусковые комплексы. Кроме того, тактическим ядерным оружием можно поразить объекты военного и двойного назначения.

В каких случаях Россия может воспользоваться тактическим ядерным оружием?

Военные эксперты настаивают, что для применения даже тактического ядерного оружия должны быть веские основания. В конце сентября на этот вопрос частично ответил Дмитрий Медведев. По его словам, сценарии, когда Россия может использовать ядерные заряды, давно прописаны.

«В заранее определённых случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства», — написал Медведев.

Специалист Алексей Леонков в беседе с Life высказал мнение, что никаких превентивных ударов Россия наносить не будет. По его словам, это противоречит ядерной доктрине государства.

«У нас есть определённый регламент. И нигде у нас превентивного удара нет. В отличие от нас, в Америке такое понятие существует. У них есть ядерная доктрина, в которой применяется термин ограниченной ядерной войны, когда удар наносится заранее», — цитирует издание Леонкова.

Применял ли хоть кто-нибудь в мире тактическое ядерное оружие?

Нет. Ни тактическое, ни стратегическое ядерное оружие никогда не применялось против военных целей. Единственный прецедент в истории человечества создало американское правительство. В 1945-м военные США сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Мощность заряда, сброшенного на Хиросиму, составила около 15 килотонн.