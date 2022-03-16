Как наказали Марину Овсянникову, которая ворвалась с плакатом в эфир Первого канала?

15 марта суд вынес приговор Марине Овсянниковой, которая в прямом эфире Первого канала выступила против спецоперации по денацификации Украины. Девушке выписали штраф. Впрочем, пока её наказали не за протестную акцию, а за видео, в котором она объяснила свои действия. Поступок в прямом эфире следователи всё ещё проверяют на состав преступления. Если они найдут основания для уголовного дела, наказание может быть куда более жёстким.

Рассказываем, какой штраф получила Овсянникова и что ей грозит дальше за инцидент на Первом канале.

Какую сумму придётся заплатить Марине Овсянниковой? Ей выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Такое решение вынес Останкинский районный суд Москвы. «Постановлением Останкинского районного суда города Москвы от 15 марта 2022 года Овсянникова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ („Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении“)», — сообщили в суде. При этом оштрафовали её не за само появление в кадре выпуска новостей на Первом канале, а за видео. Незадолго до своего поступка девушка опубликовала в Сети ролик, где выразила несогласие с военной спецоперацией. По данным «Коммерсанта», в рапорте сотрудника полиции утверждалось, что он обнаружил видео «во время мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет». По мнению правоохранителя, в ролике девушка «призывает неограниченный круг лиц к участию в публичном мероприятии».

С чего всё начиналось? Инцидент произошёл вечером 14 марта в прямом эфире Первого канала. Во время выпуска новостей, который вела Екатерина Андреева, в кадре появилась девушка с плакатом против спецоперации. Процитировать его содержание мы не можем, чтобы не нарушать законы РФ. Андреева в это время хладнокровно продолжала вести выпуск. Спустя несколько секунд режиссёры Первого канала переключили картинку на новостной сюжет о больнице. Одновременно с этим в соцсетях появилось видеообращение девушки. В нём она объяснила, что выступает против спецоперации на Украине, и выразила надежду, что «братские народы ещё смогут помириться».

Что известно о Марине Овсянниковой? Она работала редактором отдела городов на Первом канале. До этого трудилась на кубанском ГТРК и, по сообщениям коллег, была «местной телезвездой». В своём видеообращении она объяснила, что её отец — украинец, а мать — русская. Позднее Маргарита Симоньян у себя в Telegram сообщила, что девичья фамилия Овсянниковой — Ткачук. По её словам, девушка — бывшая жена одного из режиссёров Russia Today. Но они давно развелись и живут «очень разными жизнями», подчеркнула Симоньян. Известно также, что у Овсянниковой двое несовершеннолетних детей.

Что Овсянникова рассказала о своём поступке и штрафе? Пока ничего. На выходе из зала суда девушка объяснила, что очень устала и не готова давать какие-либо комментарии. Она подчеркнула, что «провела двое суток без сна», и сообщила, что полицейские допрашивали её «более 14 часов». При этом юрист сотрудницы Первого канала отметил, что правоохранители общались с ней достаточно вежливо. «Мне не давали связаться с родными, не предоставляли никакой юридической помощи, я находилась в достаточно сложном положении», — цитирует Овсянникову «Коммерсант». Девушка пообещала, что после отдыха даст комментарии журналистам по поводу случившегося. Своих коллег она поблагодарила за поддержку.

Какое наказание ещё грозит Овсянниковой? Сейчас СК РФ проверяет Овсянникову на наличие в её действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ»). Эта статья появилась совсем недавно — соответствующий «закон о фейках», как называют в СМИ, вступил в силу 4 марта 2022 года. Если уголовное дело всё же возбудят, девушке грозит наказание намного серьёзнее. Первая часть ст. 207.3 предполагает штраф от 700 тыс. до 1,5 млн руб. либо исправительные работы до одного года, принудительные работы до трёх лет, а также лишение свободы до трёх лет. Вторая часть статьи касается того же самого преступления, но «с использованием служебного положения». По ней наказание ещё более суровое: до 5 млн руб. штрафа либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы от пяти до десяти лет. Если же преступление повлекло за собой «тяжкие последствия», то нарушителя могут посадить в тюрьму на срок до 15 лет. Впрочем, никакой практики применения новой статьи УК в России пока нет. Поэтому юристы не берутся предполагать, какое наказание может ждать Овсянникову.