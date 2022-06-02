Как узнать свои результаты ЕГЭ-2022 и когда они станут известны?
Экзаменационная кампания продлится до 2 июля, но часть результатов появится уже совсем скоро
26 мая начался основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Первыми по стране провели экзамены по литературе, химии и географии. Кроме того, 31 мая уже прошёл обязательный ЕГЭ по русскому языку.
Главный этап экзаменационной кампании продлится до 21 июня. С 23 июня по 2 июля российские школы будут проводить резервные экзамены.
В течение всего периода ЕГЭ будут появляться и результаты. Рассказываем, когда их ждать и как узнать свой результат ЕГЭ.
Где посмотреть результаты ЕГЭ-2022?
Сейчас найти свои результаты очень просто. Посмотреть итоги экзаменов можно на портале госуслуг, зайдя в свой личный кабинет. Кроме того, существует специальный портал Единого государственного экзамена, где тоже публикуют результаты.
Всё, что вам понадобится, — указать ФИО, паспортные данные и код регистрации ЕГЭ. Если результаты уже есть, вам их обязательно покажут.
Когда ждать результатов ЕГЭ в 2022 году?
Точных дат объявления результатов нет. Обычно обработка выполненных выпускниками заданий занимает от семи до четырнадцати дней. В письме, опубликованном Рособрнадзором (№ 10-141 от 18.04.2022), есть крайние сроки, когда итоги ЕГЭ должны стать известны.
10 июня — география, литература и химия.
17 июня — русский язык.
20 июня — математика профильная и базовая.
22 июня — история и физика.
24 июня — обществознание.
29 июня — биология.
4 июля — иностранные языки, информатика и ИКТ.
7 июля — русский язык (если сдавали в резервные даты).
8 июля — география и литература (если сдавали в резервные даты).
11 июля — математика (если сдавали в резервные даты).
13 июля — иностранные языки, биология, химия, обществознание, история, физика, информатика и ИКТ (если сдавали в резервные даты).
15 июля — все предметы, кроме информатики и ИКТ (резервные даты).
А когда будут сами экзамены?
Они уже начались. Полное расписание выглядит следующим образом:
26 мая — география, химия и литература.
30 и 31 мая — русский язык.
2 июня — математика профильного уровня.
3 июня — математика базового уровня.
6 июня — история и физика.
9 июня — обществознание.
14 июня — иностранные языки (письменный) и биология.
16 и 17 июня — иностранные языки (устно).
20 и 21 июня — информатика и ИКТ.
23 июня — экзамен по русскому языку (резерв).
24 июня — география, химия и литература (резерв).
27 июня — математика обоих уровней (резерв).
28 июня — письменный иностранный язык, биология и информатика (резерв).
29 июня — обществознание и химия (резерв).
30 июня — история и физика (резерв).
2 июля — все предметы (резерв).
Что делать, если у меня остались вопросы по поводу ЕГЭ?
Можно позвонить на горячую линию. В Алтайском крае есть два номера, по которым вас могут проконсультировать по вопросам ЕГЭ:
Региональное министерство образования — 8 (3852) 298622.
РЦОИ Алтайского края — 8 (3852) 206406.
Кроме того, существует федеральная линия по вопросам организации и проведения ЕГЭ. Номер телефона +7 (495) 984-89-19.