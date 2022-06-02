Как узнать свои результаты ЕГЭ-2022 и когда они станут известны?

Экзаменационная кампания продлится до 2 июля, но часть результатов появится уже совсем скоро

3 июня 2022, 06:28

26 мая начался основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Первыми по стране провели экзамены по литературе, химии и географии. Кроме того, 31 мая уже прошёл обязательный ЕГЭ по русскому языку.

Главный этап экзаменационной кампании продлится до 21 июня. С 23 июня по 2 июля российские школы будут проводить резервные экзамены.

В течение всего периода ЕГЭ будут появляться и результаты. Рассказываем, когда их ждать и как узнать свой результат ЕГЭ.

Расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2022 год: когда состоятся экзамены?

Расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2022 год: когда состоятся экзамены?

  1. Где посмотреть результаты ЕГЭ-2022?

    Сейчас найти свои результаты очень просто. Посмотреть итоги экзаменов можно на портале госуслуг, зайдя в свой личный кабинет. Кроме того, существует специальный портал Единого государственного экзамена, где тоже публикуют результаты.

    Всё, что вам понадобится, — указать ФИО, паспортные данные и код регистрации ЕГЭ. Если результаты уже есть, вам их обязательно покажут.

  2. Когда ждать результатов ЕГЭ в 2022 году?

    Точных дат объявления результатов нет. Обычно обработка выполненных выпускниками заданий занимает от семи до четырнадцати дней. В письме, опубликованном Рособрнадзором (№ 10-141 от 18.04.2022), есть крайние сроки, когда итоги ЕГЭ должны стать известны.

    10 июня — география, литература и химия.

    17 июня — русский язык.

    20 июня — математика профильная и базовая.

    22 июня — история и физика.

    24 июня — обществознание.

    29 июня — биология.

    4 июля — иностранные языки, информатика и ИКТ.

    7 июля — русский язык (если сдавали в резервные даты).

    8 июля — география и литература (если сдавали в резервные даты).

    11 июля — математика (если сдавали в резервные даты).

    13 июля — иностранные языки, биология, химия, обществознание, история, физика, информатика и ИКТ (если сдавали в резервные даты).

    15 июля — все предметы, кроме информатики и ИКТ (резервные даты).

  3. А когда будут сами экзамены?

    Они уже начались. Полное расписание выглядит следующим образом:

    26 мая — география, химия и литература.

    30 и 31 мая — русский язык.

    2 июня — математика профильного уровня.

    3 июня — математика базового уровня.

    6 июня — история и физика.

    9 июня — обществознание.

    14 июня — иностранные языки (письменный) и биология.

    16 и 17 июня — иностранные языки (устно).

    20 и 21 июня — информатика и ИКТ.

    23 июня — экзамен по русскому языку (резерв).

    24 июня — география, химия и литература (резерв).

    27 июня — математика обоих уровней (резерв).

    28 июня — письменный иностранный язык, биология и информатика (резерв).

    29 июня — обществознание и химия (резерв).

    30 июня — история и физика (резерв).

    2 июля — все предметы (резерв).

  4. Что делать, если у меня остались вопросы по поводу ЕГЭ?

    Можно позвонить на горячую линию. В Алтайском крае есть два номера, по которым вас могут проконсультировать по вопросам ЕГЭ:

    Региональное министерство образования — 8 (3852) 298622.

    РЦОИ Алтайского края — 8 (3852) 206406.

    Кроме того, существует федеральная линия по вопросам организации и проведения ЕГЭ. Номер телефона +7 (495) 984-89-19.

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