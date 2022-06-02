Как узнать свои результаты ЕГЭ-2022 и когда они станут известны?

26 мая начался основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Первыми по стране провели экзамены по литературе, химии и географии. Кроме того, 31 мая уже прошёл обязательный ЕГЭ по русскому языку.

Главный этап экзаменационной кампании продлится до 21 июня. С 23 июня по 2 июля российские школы будут проводить резервные экзамены.

В течение всего периода ЕГЭ будут появляться и результаты. Рассказываем, когда их ждать и как узнать свой результат ЕГЭ.

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Вопрос дня Расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2022 год: когда состоятся экзамены?

Где посмотреть результаты ЕГЭ-2022? Сейчас найти свои результаты очень просто. Посмотреть итоги экзаменов можно на портале госуслуг, зайдя в свой личный кабинет. Кроме того, существует специальный портал Единого государственного экзамена, где тоже публикуют результаты. Всё, что вам понадобится, — указать ФИО, паспортные данные и код регистрации ЕГЭ. Если результаты уже есть, вам их обязательно покажут. Когда ждать результатов ЕГЭ в 2022 году? Точных дат объявления результатов нет. Обычно обработка выполненных выпускниками заданий занимает от семи до четырнадцати дней. В письме, опубликованном Рособрнадзором (№ 10-141 от 18.04.2022), есть крайние сроки, когда итоги ЕГЭ должны стать известны. 10 июня — география, литература и химия. 17 июня — русский язык. 20 июня — математика профильная и базовая. 22 июня — история и физика. 24 июня — обществознание. 29 июня — биология. 4 июля — иностранные языки, информатика и ИКТ. 7 июля — русский язык (если сдавали в резервные даты). 8 июля — география и литература (если сдавали в резервные даты). 11 июля — математика (если сдавали в резервные даты). 13 июля — иностранные языки, биология, химия, обществознание, история, физика, информатика и ИКТ (если сдавали в резервные даты). 15 июля — все предметы, кроме информатики и ИКТ (резервные даты). А когда будут сами экзамены? Они уже начались. Полное расписание выглядит следующим образом: 26 мая — география, химия и литература. 30 и 31 мая — русский язык. 2 июня — математика профильного уровня. 3 июня — математика базового уровня. 6 июня — история и физика. 9 июня — обществознание. 14 июня — иностранные языки (письменный) и биология. 16 и 17 июня — иностранные языки (устно). 20 и 21 июня — информатика и ИКТ. 23 июня — экзамен по русскому языку (резерв). 24 июня — география, химия и литература (резерв). 27 июня — математика обоих уровней (резерв). 28 июня — письменный иностранный язык, биология и информатика (резерв). 29 июня — обществознание и химия (резерв). 30 июня — история и физика (резерв). 2 июля — все предметы (резерв). Что делать, если у меня остались вопросы по поводу ЕГЭ? Можно позвонить на горячую линию. В Алтайском крае есть два номера, по которым вас могут проконсультировать по вопросам ЕГЭ: Региональное министерство образования — 8 (3852) 298622. РЦОИ Алтайского края — 8 (3852) 206406. Кроме того, существует федеральная линия по вопросам организации и проведения ЕГЭ. Номер телефона +7 (495) 984-89-19.