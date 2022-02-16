Красота, грация и скандалы. Что известно о Камиле Валиевой и её пути к Олимпиаде-2022

Фигуристка Камила Валиева стала одной из главных знаменитостей Олимпиады-2022, которая проходит в Пекине. Девушка не только покорила зрителей безумными прокатами, но и оказалась в центре допингового скандала. Впрочем, спортсменке удалось защититься и продолжить выступления.

Те, кто следил за Валиевой до Олимпийских игр, уверены, что её популярность неслучайна. Девушке всего 15 лет, а её уже считают уникальной спортсменкой. При этом о личной жизни фигуристки мало что известно.

Рассказываем, откуда взялась Камила Валиева, как она покорила мир и что известно об истории с допингом.

Кто такая Камила Валиева?

Камила Валиева — российская фигуристка, которая выступает на нашу сборную на Олимпиаде и уже успела выиграть одно золото. Девушка тренируется у Этери Тутберидзе, которую по праву считают главным человеком в отечественном фигурном катании. До Валиевой специалист уже подготовила трёх олимпийских чемпионок — Юлию Липницкую, Евгению Медведеву и Алину Загитову. Валиева же к моменту Олимпиады успела выиграть юниорские чемпионат мира (2020), Гран-при сезона 2019/2020, Гран-при Skate Canada 2021 и Rostelecom cup 2021. В прошлом году она также взяла серебро на чемпионате России, а в 2022 стала чемпионкой страны. Помимо этого, в этом году Валиева уже успела выиграть первенство Европы. В Пекине 15-летняя девушка внесла свой вклад в победу российской сборной в командной дисциплине, став чемпионкой Олимпиады.

Откуда она взялась?

Валиева — уроженка Татарстана. Она родилась 26 апреля 2006 года в Казани. Фигурным катанием начала заниматься в 3,5 года. По словам девочки, родителей беспокоило, что она растёт болезненной, а потому решили отдать дочь в спорт. Первым тренером Камилы стала Ксения Иванова. Уже в самом раннем возрасте фигуристка отличалась удивительной грацией и пластичностью. Девушка выделяется на фоне остальных, поскольку до 10 лет занималась ещё гимнастикой и балетом. В 2012-м семья переехала в Москву, чтобы Камила могла заниматься фигурным катанием на более высоком уровне. Сменив несколько тренеров, в 2018-м она попала на просмотр к легендарной Этери Тутберидзе. Камила признавалась, что не очень в себя верила: ей казалось, что её карьера совсем не складывается. Но всё вышло совсем наоборот: отбор она прошла блестяще. “Как-то Этери Георгиевна призналась, что любит фигуристов, близких к отчаянию. Не скажу, что тогда я совсем разочаровалась в спорте, но мне хотелось бросить себе новый вызов. Просмотр в "Хрустальном" был тем самым вызовом”, — вспоминала Валиева. С этого момента и начался взлёт юной спортсменки. Она выиграла несколько престижных международных первенств на юниорском уровне. Поднявшись на взрослый уровень, Валиева расцвела по-настоящему. На Гран-при в Сочи девушка установила сразу три мировых рекорда: в короткой программе (87,42 балла), произвольной (185,29) и суммарно (272,71). Позднее, на чемпионате Европы, Камила побила свой же рекорд в короткой программе, набрав 90,45 балла.

Кто родители Камилы Валиевой?

Этого широкая общественность до сих пор не знает. Девушка практически не афиширует свою личную жизнь. Лишь однажды она рассказывала, что очень любит бабушку и блюда татарской национальной кухни, которые она готовит. Но о родителях Камилы неизвестно почти ничего. Сама спортсменка никогда не говорила о том, кто её родители. Лишь отметила, что мама тратила практически всё своё свободное время, чтобы помочь дочери засиять в большом спорте.

Как Валиева выступает на Олимпиаде?

По результатам — прекрасно. В командном зачёте она внесла максимально возможный вклад, чтобы нам досталось золото. В одиночной дисциплине спортсменка уже откатала произвольную программу и пока идёт на предварительном первом месте.

А что за допинг-скандал с фигуристкой все обсуждают?

Уже во время Олимпиады выяснилось, что в одной из проб девушки был обнаружен триметазидин. Это запрещённое вещество, которое обычно используют для улучшения работы сердца. При этом “допинг” был выявлен в микродозе в пробе, которую Валиева сдала 25 декабря. Из-за этого Камила оказалась под угрозой дисквалификации с Олимпиады. Подробнее об этой истории — в нашей рубрике “Вопрос-Ответ”.

Разве её не должны были отстранить?

В МОК решили, что Валиева может продолжить выступления. Глава дисциплинарной комиссии Денис Освальд сообщил, что триметазидин попал в организм фигуристки вместе с продуктом, который употреблял её дедушка. Это обстоятельство стало одним из главных аргументов в пользу того, чтобы не отстранять спортсменку. Тем не менее разбирательства пока продолжаются. Но и Валиева тоже домой не отправилась, а дальше борется за награды. Подробно о том, почему фигуристку оправдали, мы рассказали в отдельном “Вопросе-Ответе”.

Какие шансы у Валиевой в одиночной программе?

После короткой программы она явный, пусть и не безоговорочный фаворит. Девушка набрала 82,16 балла и пока занимает первое место. Насладиться этим прекрасным выступлением можно на YouTube: Впереди — произвольная программа. Посмотреть соревнования можно будет 17 февраля в 13:00 по московскому времени.