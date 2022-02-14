Почему суд не стал наказывать фигуристку Валиеву и примет ли она участие в Олимпиаде?

Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал отстранять российскую фигуристку Камилу Валиеву за сомнительную допинг-пробу, которую она сдала ещё в декабре 2021 года. Суд встал на сторону РУСАДА и отклонил сразу три апелляции — Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU). Рассказываем, почему Камилу Валиеву не стали наказывать и сможет ли она выступить на Олимпиаде в Пекине в индивидуальных соревнованиях.

Что решил суд?

Арбитры взяли за основу несколько важных причин, чтобы не наказывать спортсменку. Во-первых, Валиевой всего 15 лет и, в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом, она защищена законом. При этом суд не дал разъяснений, принимала Камила запрещённое вещество или нет. В любом случае, согласно кодексу, девушка не может отвечать за свои поступки в силу юного возраста. Арбитры рассмотрели основополагающие принципы справедливости, пропорциональности, непоправимого вреда и относительный баланс интересов между сторонами. Также суд выяснил, что у Валиевой не было положительных проб во время выступления на Олимпиаде в Пекине, поэтому нет повода отстранять её от соревнований.

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Получается, Валиева сможет выступить на Олимпиаде?

Да. Камила 15 февраля начнёт борьбу за золотые медали в индивидуальных соревнованиях среди девушек. Спортсменка уже тренируется и является одной из претенденток на первое место.

А что будет с золотыми медалями сборной России в командном турнире?

Арбитры решили не лишать нашу команду победы в этом виде программы на Олимпиаде-2022. Камила Валиева в составе сборной России завоевала золотую медаль, обойдя команду США.

Так принимала Валиева допинг или нет?

Никто не знает. Официальных комментариев по этому поводу пока не прозвучало. В любом случае, российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит разбирательство по делу фигуристки Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе, сообщается на сайте Международного агентства тестирования (ITA).

“Разбирательство по существу очевидного нарушения антидопинговых правил, включая право спортсмена запросить анализ пробы Б, будет продолжено РУСАДА в установленном порядке. Учитывая, что судебный процесс по этому делу окончательно не завершён, ITA не будет предоставлять никаких дополнительных комментариев. Любая дополнительная информация по делу будет опубликована в форме заявления”, — говорится в документе.

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Что говорят о решении суда в США?

Раскритиковали позицию CAS о допуске Камилы Валиевой к соревнованиям. Глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд заявила, что посыл, который несёт это решение, не позволяет другим спортсменам ощущать, что они соревнуются на равных.

“Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества состоит в том, чтобы защищать честные соревнования и следить, чтобы все спортсмены, тренеры и другие участники соответствовали самым высоким стандартам. Спортсмены имеют право знать, что соревнуются на равных условиях. К сожалению, сегодня в этом праве им отказывают. Похоже, это ещё одна глава в системном и всеобъемлющем неуважении России к чистому спорту. Мы знаем, что дело ещё не закрыто, и призываем всех участников Олимпийского движения продолжать борьбу за чистый спорт во имя спортсменов со всего мира”, — говорится в заявлении.

А в чём вообще обвиняли Камилу Валиеву?

Утром 11 февраля International Testing Agency (ITA), которое отвечает за допинг-тестирование в Пекине, опубликовало официальный пресс-релиз. Из него стало известно, что допинг-проба российской фигуристки, сданная 25 декабря во время чемпионата России, дала положительный результат на триметазидин. Этот препарат принимают для улучшения работы сердца. Запрещённое вещество найдено в микродозе, и оно не сказывается на результатах выступлений.