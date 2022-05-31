На сколько выросли пенсии в России с 1 июня 2022 года?

С 1 июня неработающие пенсионеры станут получать чуть больше денег. В стране проведут внеплановую индексацию пенсий. Такое решение принял Владимир Путин, о чём заявил ещё в марте. С тех пор в правительстве пытались определиться, на сколько следует увеличить ежемесячные выплаты. Теперь все вопросы улажены, а обо всех подробностях внеплановой индексации президент страны объявил официально.

Рассказываем, на сколько вырастут пенсии в России, сколько это в рублях и когда придёт первое увеличенное пособие.

На сколько вырастут пенсии в России с 1 июня 2022 года? На 10%. В правительстве решили, что именно таким должен быть уровень внеплановой индексации. А Путин напомнил, что в этом году пенсию уже повышали на 8,6%. «Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%», — уточнил президент. В Минтруде РФ рассказали, что с 1 июня повышенную пенсию начнут получать порядка 35 млн россиян. Сколько повышение составит в рублях? Точно сказать невозможно, потому что для каждого гражданина размер пенсии рассчитывается индивидуально. Но в среднем в России они вырастут на 1760 рублей, рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Каким будет средний размер пенсии в России после внеплановой индексации? По словам Котякова, средний размер пенсии в стране после индексации составит 19 360 рублей. Опять же, вовсе не факт, что каждый россиянин будет получать столько. Всё рассчитывается индивидуально. Что нужно сделать, чтобы получить повышенную пенсию? Ничего. Всем неработающим пенсионерам ежемесячные выплаты проиндексируют автоматически. Когда россиянам перечислят повышенную пенсию? Повышенные пенсии начнут перечислять с 3 июня, пояснили в Минтруде РФ.