Парад и на площади, и «у дома». Как в Барнауле готовятся встретить 77-ю годовщину Дня Победы?

31 марта в администрации Барнаула прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мэр краевой столицы Вячеслав Франк, его заместители, руководители профильных комитетов, депутаты БГД, представители полиции и главы районов обсудили, как будут готовиться к одному из главных праздников страны. До 9 мая в городе планируют привести в порядок памятники и оказать поддержку ветеранам. Само торжество планируют провести с парадом на главной площади и акцией «Бессмертный полк». Получится ли это, будет зависеть от эпидобстановки.

О том, как Барнаул готовится к празднованию Дня Победы и как в городе планируют провести торжество, читайте в рубрике «Вопрос-Ответ».

Как в Барнауле пройдет празднование Дня Победы? «Как и в прошлом году, решения о проведении праздничных мероприятий будут приняты с учетом эпидемиологической обстановки», — отмечает председатель комитета по культуре Валерий Паршков. Пока планируют ко Дню Победы в Барнауле провести праздничные концерты, молодежные акции и конкурсы. Ожидается, что в краевой столице удастся провести традиционные акции «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Синий платочек» и «Солдатская каша». Кроме того, будут и форматы, которые появились уже в пандемию: «Парад у дома ветерана» и «Поем всем двором». Утром 9 мая в Барнауле состоится возложение цветов на Мемориале славы. А в 10.00 по площади советов торжественно пройдут войска Барнаульского гарнизона. По данным алтайского военного комиссариата, в этом году планируется сформировать 19 парадных расчетов и колонну ретро-автомобилей военного времени. Кроме того, в Барнауле также запланированы автопробег «Кольцо Победы» и еще 18 спортивных мероприятий.

Как украсят город к 9 мая? Концепция оформления города к празднику еще дорабатывается. Но уже известно, что она будет посвящена стратегическим наступательным операциям, которые Красная армия успешно проводила в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев. «За основу взяты стратегические наступательные операции Великой Отечественной войны, имеющие особое значение. Например, битва за Москву, Сталинградская битва, битва на Курской дуге, Белорусская наступательная операция „Багратион“, битва за Кавказ и другие. Другая часть плакатов будет посвящена историям учреждения орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского для командного состава Красной Армии. Еще одна — трудовому подвигу барнаульцев и работе предприятий в годы Великой Отечественной войны», — пояснил Воробьев. Флаги и плакаты разместят на площадях Советов, Победы, Сахарова, Баварина, Октября, Мира, а также на главных улицах Барнаула.

Что планируют сделать в Барнауле к годовщине Дня Победы? Одна из главных задач для мэрии — привести в порядок памятники, монументы и мемориальные доски, посвященные Великой Отечественной Войне. По словам Паршкова, в рамках муниципального контракта планируется отремонтировать памятники в Гоньбе, Березовке и Бельмесево, а также Монумент павшим кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена Золотая Звезда на площади Победы. Территории вокруг памятников и мемориалов тоже приведут в порядок. Для этого оргкомитет привлечет школьников, студентов и волонтеров. В районах города планируют провести такие экологические и патриотические акции, как «Достойное поколение» и «Дорога к обелиску».

А ветеранам накануне праздника помогут? Им городская администрация помогает круглый год, подчеркнула глава комитета по социальной поддержке населения Татьяна Королева. По ее словам, власти ежемесячно мониторят, в какой помощи нуждаются ветераны. «В соответствии с Указом Президента РФ „Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов“ в 2021 году в городе Барнауле улучшили жилищные условия 8 человек (из них 1 — инвалид ВОВ, 1 — участник ВОВ, 6 — члены семей погибших участников ВОВ). В настоящее время на учете в комитете ЖКХ стоят 3 человека, в том числе 1 ветеран ВОВ и 2 — члены семей погибших участников войны. В апреле им будет предоставлена субсидия из федерального бюджета на улучшение жилищных условий», — рассказала королева. Она отметила, что в 2021 году по поручению президента мэрия выделила 280 тысяч рублей на ремонт жилья для 16 ветеранов ВОВ в Барнауле. В этом году такую же помощь планируется оказать 19 ветеранам. Вячеслав Франк подчеркнул, что вопрос обеспечения ветеранов жильем и проведение ремонтов следует поставить на особый контроль. Кроме того, пожилых людей поддерживает и региональный Минздрав. Для ветеранов организованы проведение диспансерных осмотров, внеочередное оказание медпомощи, помощь маломобильным гражданам на дому и обеспечение необходимыми лекарствами. Перед самим праздником барнаульских ветеранов поздравят на дому, вручив им подарочные наборы.

Сколько ветеранов ВОВ проживает в Барнауле? По словам Королевой, на данный момент в городе проживает 233 ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий: 78 участников ВОВ, 79 бывших узников концлагерей и 76 бывших блокадников. Кроме того, в краевой столице живет 1706 тружеников тыла.