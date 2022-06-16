Почему в России хотят запретить детям управлять электросамокатами?

Детям до 18 лет хотят запретить ездить на электросамокатах. С такой инициативой выступили члены Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России. А ещё эксперты предлагают создать специальную категорию прав, внести изменения в ПДД и начать штрафовать нарушителей. Подробнее об этой теме в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Почему детям хотят запретить кататься на электросамокатах?

Это необходимо сделать для того, чтобы сократить количество ДТП с участием электросамокатов, говорят в СПЧ. Сейчас их использование практически никак не ограничено, в том числе возрастными рамками. Вместе с тем ежедневно в разных уголках нашей страны происходят десятки аварий с участием этих транспортных средств, некоторые — с летальным исходом. И зачастую за рулём находились подростки, которые не знают даже правил дорожного движения.

«Сегодня многие совсем ещё юные подростки гоняют на этих самокатах и даже не понимают, что нужно соблюдать какие-то нормы. Они чувствуют, что ответственности никакой нет, и от этого зачастую происходят трагические случаи», — подчеркнул «Известиям» член СПЧ Кирилл Кабанов.

В Совете предложили внести ограничения и для совершеннолетних: чтобы встать за руль самоката, сначала нужно будет получить права особой категории для управления этим видом ТС.

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Как ещё хотят ужесточить правила управления электросамокатом?

В СПЧ настаивают, что пришло время вносить изменения в ПДД: прописать режимы их эксплуатации, определить возможности, правила и скорость передвижения. А также признать их источником повышенной опасности. Тогда владельцы в случае ДТП будут нести ответственность за причинённый вред. Кроме того, в Совете хотят ввести обязательную страховку для этих транспортных средств.

Разрешить передвижение на электросамокатах предлагают по отдельным полосам. Ведь даже к велосипедам предъявляют такое требование, хотя они намного легче и медленнее двигаются по пешеходному пространству, отмечает Кабанов.

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А на служебные и арендуемые транспортные средства хотят установить номерные знаки, чтобы электросамокаты было легче идентифицировать.

Почему нельзя просто ограничить скорость движения электросамокатов?

Такой опыт у ряда регионов уже есть, только на количестве ДТП с электросамокатами это никак не отразилось, объясняет член СПЧ. Это происходит из-за отсутствия дорожных знаков и системы контроля. Но самое главное, что статус участника дорожного движения не определён. В итоге большинство людей просто игнорируют эти правила и несутся на всех парах.

«ГИБДД не может это контролировать, ведь на каждом перекрёстке не поставишь сотрудника, а по камерам нарушителей тоже отследить сложно», — уточняет Кабанов.

И как будут выявлять нарушителей?

Пока непонятно. Трудно представить, например, как экипаж ГИБДД будет уточнять реальный возраст самокатчиков или задерживать их.

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Какие тогда перспективы, что в России введут такие ограничения?

На этот вопрос пока тоже нет ответа. Известно, что его обсудит постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы 27 июня.

При этом депутат Госдумы Ярослав Нилов считает, что возрастным запретом проблему не решить, сообщает «Москва 24». Вместо этого он предложил прописать правила пользования средствами индивидуальной мобильности.

«Надо прописать, с какой скоростью можно передвигаться, можно ли пользоваться велодорожками, какой скоростной режим ограничивается, и запретить выезд на скоростные магистрали», — говорит парламентарий.

Ранее предложение о запрете несовершеннолетним управлять электросамокатами не нашло одобрения на уровне дептранса Москвы и Минтранса России.