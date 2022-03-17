Выплаты детям от 3 до 7 лет. Как они изменятся с 1 апреля и кто сможет их получить?
Количество семей, получающих пособия, должно увеличиться
В России с 1 апреля 2022 года изменится порядок выплат для семей с детьми. Вернее, власти по-другому начнут оценивать, насколько человек нуждается в мерах поддержки. Напомним, некоторые пособия назначают лишь в том случае, если доход семьи не превышает определённой суммы. Например, это касается выплат для детей от 3 до 7 лет.
Рассказываем, как изменится порядок выплат, кто сможет на них рассчитывать и как их оформить.
Что за выплаты положены детям от 3 до 7 лет?
Владимир Путин учредил пособия в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса многие россияне оказались в трудной экономической ситуации. Чтобы сгладить последствия ковидных ограничений, президент распорядился организовать сразу несколько мер поддержки для семей с детьми. Одним из видов матпомощи и стали ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет.
Кто может воспользоваться мерой поддержки?
Все семьи с детьми от 3 до 7 лет, в которых среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума на человека. Например, в Алтайском крае право на выплату имеют более 50 тысяч семей.
Как изменится порядок выплат с 1 апреля?
С апреля источников дохода семьи, которые учитываются при расчёте выплат, станет меньше. Так, при оценке нуждаемости больше не будут учитываться недвижимость под арестом, а также транспорт и недвижимость, купленные за счёт целевой соцподдержки.
Кроме того, не учитываются и гранты (и субсидии) на развитие бизнеса в рамках поддержки предпринимателей. Средства маткапитала, предоставленные государствам в виде компенсации на целевые расходы, тоже под учёт не попадут. Перестанут влиять на уровень дохода и различные налоговые вычеты.
Ранее все эти источники финансирования попадали в поле зрения Минсоцзащиты, а потому могли формально увеличить среднедушевой доход семьи. Соответственно, рассчитывать на пособие дети не могли. Изменения для того и ввели, чтобы эта проблема решилась.
Кстати, а сколько выплата составляет в рублях?
Зависит от региона и уровня доходов семьи. С 1 апреля 2021 года меры поддержки стали ранжированными. Так, размер базовой выплаты, которая изначально назначается всем нуждающимся семьям, составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В Алтайском крае детский прожиточный минимум составляет 11 524 рубля. Соответственно, базовое пособие в регионе — 5762 рубля.
Если даже после этого пособия среднедушевой доход семьи окажется ниже прожиточного минимума, выплату увеличат до 75% от детского прожиточного минимума. В Алтайском крае — 8643 рубля.
Даже если после этого семья сохранит статус малоимущей, ей назначат пособие в размере 100% от прожиточного минимума — 11 524 рубля в нашем регионе.
Важно: выплата полагается каждому ребёнку, а не семье в целом.
Как оформить меру поддержки?
Заявление на выплату можно подать через портал «Госуслуги» или в одном из отделений МФЦ.
Куда обращаться, если не получается оформить выплату?
Если у вас возникли трудности с оформлением или вопросы, уточнить всю информацию можно в контакт-центрах алтайского Минсоцзащиты по телефонам:
в Барнауле — (3852) 65-89-80;
в Бийске и Бийском районе — (3854) 30-40-10;
для всего Алтайского края — (3852) 27-36-01.