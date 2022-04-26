Взорвать в авто. Что известно о возможном покушении на журналиста Соловьева?

25 апреля во время коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин сообщил, что ФСБ предотвратила покушение на одного из известных российских журналистов. Позднее выяснилось, что речь идёт о телеведущем Владимире Соловьёве. Но под угрозой были и другие известные журналисты. Рассказываем, что известно по этому делу.

Что сказал Путин?



Президент отметил, что Запад терпит «информационное фиаско», а потому «перешёл к попыткам убийства российских журналистов».



Владимир Путин сказал, что попытку нападения на журналистов, которую предотвратили в ФСБ, следует расценивать как террор со стороны неонацистов из Киева. Также он выразил предположение, что, возможно, злоумышленники действовали по указке кураторов из ЦРУ США.

А что говорят в ФСБ?



В ФСБ считают, что задание на ликвидацию Владимира Соловьёва и других российских журналистов было поручено Службой безопасности Украины. Сотрудники ведомства задержали подозреваемых в возможном покушении. По информации ведомства, исполнители состоят в запрещённой в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power.

И как Соловьёва собирались убить?



Владимира Соловьёва хотели подорвать в его автомобиле во время поездок по Москве, сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.



Директор ФСБ Александр Бортников сообщил автору программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину, что у исполнителей было задание определиться с местом осуществления покушения. Группа обозначила места, которые посещал Соловьёв, «где и планировалось это преступление».



Как пишет «РГ», в ФСБ говорят, что, кроме Соловьёва, злоумышленники планировали уничтожить ещё несколько российских журналистов, среди которых генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов, а также другие. Однако позже они решили сосредоточиться на Соловьёве. Мол, именно его кандидатуру поддержали в СБУ. По словам задержанных, они получали от этой службы помощь в виде оружия и документов.

Что говорят в СБУ Украины?



Службы безопасности Украины всё отрицают. Там все сообщения по теме покушения назвали «выдумкой», пишет РБК со ссылкой на Telegram украинского ведомства.

А доказательства у российских правоохранителей есть?



В ФСБ говорят, что есть. В качестве одного из таких доказательств Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания и допроса подозреваемых в подготовке к покушению. Как раз на этой записи один из задержанных говорит, что он и его коллеги обсуждали план уничтожения российских журналистов, среди которых Соловьёв.



Кроме того, во время обысков у фигурантов дела обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы и наркотики.



Оперативные кадры ФСБ демонстрируют найденное у фигурантов самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5 и более тысячи патронов различного калибра. А также — нацистскую символику, указывает РБК.



В российской спецслужбе сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и нескольким пунктам ч. 2 ст. 105 УК («Покушение на убийство»). Сейчас члены преступной группы дают признательные показания, а правоохранители продолжают сбор доказательств.

Что известно о подозреваемых в покушении?



Всего сотрудники спецслужбы задержали шесть человек. По словам Бортникова, это «группа российских граждан, москвичей».



В ФСБ отмечают, что несколько задержанных решили сотрудничать со следствием и рассказали, что получили задание от СБУ в кратчайшее сроки совершить убийство телеведущего Владимира Соловьёва. По плану они должны были взорвать его машину вместе с ним. После этого злоумышленники собирались скрыться на Украине. У них уже были заготовлены поддельные паспорта граждан Украины.



Сейчас следствие ходатайствует перед судом об аресте задержанных.

Как вообще российские спецслужбы узнали о готовящемся покушении?



По сообщениям правоохранителей, злоумышленников ещё во время слежки за Соловьёвым вычислили сотрудники ФСБ. Когда подозреваемых проверили по базам МВД, оказалось, что это неонацисты, которые до этого уже успели «прославиться» некоторыми делами.