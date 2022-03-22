Заблокируют ли YouTube в России и когда это может произойти?

Популярнейший в мире видеохостинг YouTube могут заблокировать на территории России. Напомним, с 14 марта ограничен доступ к Facebook* и Instagram**, которые с 21 марта признаны в РФ экстремистскими. Суд счёл политику этих соцсетей враждебными и угрожающими безопасности россиян. К YouTube у властей и правоохранителей похожие претензии. А источники в Роскомнадзоре говорят, что остаться без видеоплощадки мы можем совсем скоро.

О том, заблокируют ли YouTube, когда это может произойти и как жить без сервиса, — в материале amic.ru.

Правда ли, что YouTube могут заблокировать в России? Увы, да. Новостей о возможной блокировке YouTube в России становится всё больше. Кроме того, о претензиях в адрес американского видеохостинга (и компании Google, которой принадлежит YouTube) говорят и официальные лица.

Чем видеохостинг не угодил российским властям? После начала спецоперации по защите Донбасса YouTube заблокировал каналы множества российских СМИ, так или иначе связанных с государством. Без своих аккаунтов в мировой видеосети оказались Первый канал, ВГТРК, «Культура», RT и многие другие издания. Под «раздачу» попали даже два канала Гостелерадиофонда, где хранился архив из миллионов видео- и аудиоматериалов российского и советского производства ХХ-XXI веков. В Роскомнадзоре подобные меры назвали «дискриминацией, направленной против истории и культуры» нашей страны. В ведомстве также отметили, что YouTube показывает россиянам «рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации» России и Белоруссии. «Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан. Роскомнадзор выступает категорически против подобных рекламных кампаний и требует от Google LLC в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов», — говорится в сообщении. В федеральной службе также подчеркнули, что подобная политика Google в очередной раз доказала «антироссийскую позицию» компании.

Когда YouTube могут заблокировать на территории России? Похоже, что в любой момент. 18 марта РИА Новости со ссылкой на свои источники в Роскомнадзоре сообщило, что YouTube в России могут заблокировать «до конца следующей недели» — то есть до 27 марта. При этом источник уточнил, что сделать это могут гораздо раньше. По его словам, блокировку планировали давно, но отложили из-за ситуации с Facebook* и Instagram**. Впрочем, сейчас, утром 23 марта, YouTube всё ещё доступен на территории России.

Есть ли шанс, что видеохостинг останется доступен? Шанс есть всегда. Никакого решения пока не принято. Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил надежду, что полной блокировки YouTube в России не будет. По его словам, в первую очередь от этого пострадают обычные пользователи из России. При этом чиновник отметил, что в этом вопросе всё зависит от самого Google. «Чего проще? Восстановите заблокированные каналы российских СМИ. (На сегодняшний день таковых уже 37!) [...] Удалите бесчисленное множество фейков и противоправного контента, как того требует Роскомнадзор. Прекратите продвижение антироссийской „чернухи“ под видом политической рекламы. Верните монетизацию российских блогеров», — призвал депутат. Хинштейн надеется, что Google «уйдёт с тропы войны и займёт наконец адекватную, конструктивную позицию». Впрочем, в американской компании пока никак не обозначили свою позицию. Блокировки с российских государственных каналов в YouTube всё ещё не сняты. Поэтому пользователи ожидают, что сервис всё же будет заблокирован.

Смогу ли я смотреть YouTube через VPN? Технически — да. Но следует помнить, что использование VPN-сервисов и анонимайзеров запрещено в России с 2017 года. Впрочем, обычные пользователи не несут никакой ответственности за обход блокировок при условии, что не нарушают других законов. Кстати, с VPN Роскомнадзор тоже активно борется. За последний месяц ведомство заблокировало более 20 сервисов и сайтов.