Восемь человек едва не погибли при пожаре в барнаульской многоэтажке

Еще 12 человек, в том числе одного ребенка, эвакуировали

21 апреля 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: телеграм-канал МЧС Алтайского края

В Барнауле на улице Северо-Западной вспыхнул пожар в квартире на третьем этаже, сообщили в алтайском МЧС. Инцидент случился 20 апреля.

Спасатели провели эвакуацию. На месте работали 37 человек личного состава, пять звеньев газодымозащитников вели разведку и ликвидацию очага пожара. Возгорание удалось локализовать на площади порядка 50 "квадратов".

"Спасено восемь человек (из них один ребенок), эвакуировано 12 человек (из них один ребенок). Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Ранее мужчина погиб при пожаре в пятиэтажке в Барнауле.