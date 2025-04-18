Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

Спасатели призывают не жечь костры и не бросать непотушенные спички и сигареты

18 апреля 2025, 14:45, ИА Амител

Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Высокая пожароопасность 4-го класса сохранится в Алтайском крае с 18 по 21 апреля, предупредили в региональном МЧС.

"4-й класс горимости прогнозируется на территориях Бийского, Зонального, Рубцовского, Угловского районов, в городах Рубцовске и Бийске. В связи с неблагоприятным прогнозом высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров", – уточнили в ведомстве.

Людей призвали не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не давать детям играть с огнем.

С 11 апреля на территории всего Алтайского края действует особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.