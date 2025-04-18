Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности
Спасатели призывают не жечь костры и не бросать непотушенные спички и сигареты
18 апреля 2025, 14:45, ИА Амител
Высокая пожароопасность 4-го класса сохранится в Алтайском крае с 18 по 21 апреля, предупредили в региональном МЧС.
"4-й класс горимости прогнозируется на территориях Бийского, Зонального, Рубцовского, Угловского районов, в городах Рубцовске и Бийске. В связи с неблагоприятным прогнозом высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров", – уточнили в ведомстве.
Людей призвали не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не давать детям играть с огнем.
С 11 апреля на территории всего Алтайского края действует особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.
15:25:35 18-04-2025
а можно на своём садовом участке мусор сжигать ?
Когда отменят противопожарный режим ?
15:34:53 18-04-2025
Шинник (15:25:35 18-04-2025) а можно на своём садовом участке мусор сжигать ?Когда о... Можно, только его до зимы не отменят)