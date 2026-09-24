Восемь крупнейших российских холдингов планируют перераспределить персонал по регионам

Речь идет об РЖД, "Аэрофлоте", "Почте России", "Транснефти", "Россетях", "Роснефти", "Интер РАО", "Зарубежнефти"

24 сентября 2026, 10:03, ИА Амител

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Министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным сообщил о планах восьми крупных российских холдингов переместить часть сотрудников из столицы в регионы, пишет ТАСС.

В перечень вошли компании, соответствующие ряду критериев: численность персонала — не менее двух тысяч человек, нахождение под мониторингом Росстата, отсутствие принадлежности к оборонно‑промышленному комплексу, а также управление со стороны правительства. В итоге в фокус попали РЖД, "Аэрофлот", "Почта России", "Транснефть", "Россети", "Роснефть", "Интер РАО" и "Зарубежнефть".

В совокупности эти холдинги объединяют 250 компаний, расположенных в Москве, и обеспечивают занятость 270 тысяч работников. При этом каждая из организаций уже разработала собственную дорожную карту по перераспределению кадров.

В качестве примеров министр привел РЖД, которые занимаются формированием инновационного кластера во Владимирской области: туда планируется перевести до двух тысяч сотрудников. Еще один пример — компания "Транснефть": она намерена направить в регионы до тысячи работников.