Вопрос жизни и смерти. Чиновники могут ускорить развитие Сибири и перенести столицу в Омск

Экономические новшества на территории СФО повлекут за собой политическую трансформацию его роли в стране, считают эксперты

04 августа 2026, 06:15, ИА Амител

Омск / Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

В ближайшее время в России могут быть приняты важнейшие решения по новой государственной политике в отношении Сибири, которые должны изменить как экономическое положение, так и политический статус этого региона, считают наблюдатели. О ведущейся подготовке таких решений свидетельствуют публикации высокопоставленных чиновников в крупных федеральных СМИ.

Какие экономические проекты будут реализованы на территории СФО, почему требуется изменить ее политическую роль и как могущество России может прирасти Сибирью в скором времени — в материале amic.ru.

"Осмыслить пространство"

О том, что Сибирь "незаслуженно недоосмыслена и недоосвоена", заявил в конце июля в интервью "Ведомостям" заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Масленников. По его словам, в настоящее время российской власти необходимо "по-новому осмыслить пространство страны".

«Нужно ответить на вопрос: как сделать жизнь в Сибири привлекательной для людей? Ключевая задача — сформировать новое качество социальной среды, превратить регион в пространство возможностей, куда захотят приезжать талантливые люди со всей страны», — отметил Масленников.

В Сибири предстоит реализовать несколько проектов в трех отраслях: в металлургии, энергетике и науке, сообщил замсекретаря Совбеза.

«Есть решения по нескольким гидроэлектростанциям. В частности, речь идет о достройке Крапивинской ГЭС в Кузбассе, проектах в Иркутской области, Мокском гидроузле и Нижне-Зейской ГЭС в Амурской области. Совокупная установленная мощность — более 2,5 ГВт».

Другим направлением станет транспортное, рассказал Александр Масленников:

«Требует развития как сеть автомобильных дорог, так и железнодорожные магистрали. Рост скоростей должен обеспечить мобильность движения и связанность территории. А новые транспортные коридоры — доступ к рынкам и ресурсам Большого Юга».

Кроме того, в Ангаро-Енисейском макрорегионе уже ведется работа по созданию кластера критических металлов.

«Это глубокий многоуровневый проект, реализация которого созвучна современной повестке страны. Верхнеуровневая задача заключается в создании цепочек переработки критических металлов, повышении глубины передела, производстве готовой продукции и обеспечении сырьевой и технологической независимости страны для развития новых отраслей», — отметил Масленников.

"Идет детальная проработка серьезных мер"

Эта довольно яркая публикация в "Ведомостях" важна не только с точки зрения содержания, но и самой фигуры, рассказывающей о сибирских проблемах и путях их решения, обращает внимание председатель наблюдательного совета Института демографии и регионального развития Юрий Крупнов.

«Фигура заместителя секретаря Совбеза в этом случае показывает, что вопрос о политике по новому освоению Сибири фактически уже вышел на высший государственный уровень. И это очень отрадно, а с другой — крайне важно и вовремя, потому что проблема колоссальная, в общем-то, она перезрела, и мы уже должны ее в форсированном режиме решать», — поделился он своим мнением с amic.ru.

Кроме того, содержание материала показывает, что заявленная проблематика уже достаточно детально прорабатывается, полагает Юрий Крупнов:

«Это значит, что так или иначе идет подготовка серьезных государственных решений. И публикацию можно считать признаком появления нового приоритета в государственной политике, который необходимо поддерживать».

В то же время на днях появилась еще одна знаменательная публикация: в четвертом номере журнала "Эко" (выходит раз в два месяца) была опубликована статья Федора Черницына, заместителя главы секретариата вице-премьера РФ, под названием "Почему часть столичных функций разумно передать в сибирские города", сообщил Юрий Крупнов.

В материале Черницына указывается:

«Совокупность исторических, военно-политических, культурно-цивилизационных и геоэкономических факторов, приведенных в данной статье, обосновывает целесообразность принятия решения о передаче части столичных функций в сибирские города и включении вопроса о строительстве третьей столицы России в Сибири в проект нового общественного договора».

Черницын признает, что "реализация этого решения требует времени, ресурсов, но в первую очередь — политической воли и стратегического видения".

«Его долгосрочные выгоды многократно перевешивают потенциальные затраты, ибо именно это решение ознаменует кардинальное изменение подходов к работе по созданию условий для смещения центра экономической активности на Восток, без чего дальнейшее развитие страны упирается в стратегический тупик. Сибирь становится для России и всей Евразии главным очагом безопасности, ресурсообеспеченности и развития», — подчеркивается в статье журнала "Эко".

"Ситуативная реакция"

Вряд ли практически одновременное появление этих двух публикаций является случайностью, рассуждает Крупнов:

«На мой взгляд, таких совпадений практически не бывает, вопрос о приоритете развития Сибири и переносе столицы уже является предметом обсуждения. Можно сказать, мы входим в совершенно новую реальность. Поэтому такие решения нужно максимально поддерживать, более того, следует градостроительно обсуждать новую столицу и прорисовывать ее тем, кто понимает значимость такого решения».

В то же время вопрос о переносе столицы вызывает серьезные дискуссии. В декабре 2025 года на всероссийской научно-практической конференции "II Тобольские чтения" замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что перенос столицы из Москвы в Сибирь не принесет желаемого эффекта, однако при создании соответствующих условий этот регион может успешно экономически развиваться.

«Нужно создавать в первую очередь <...> центры, привлекательные с точки зрения условий для жизни и развития новых рабочих мест. <...> Заниматься инфраструктурой, городами и так далее», — ответил чиновник на вопрос Юрия Крупнова о необходимости развития регионов.

Ситуация, когда на такие глобальные вопросы существуют различные точки зрения, совершенно нормальна и дает возможность оценить как плюсы возможных будущих решений, так и риски, отмечает Юрий Крупнов:

«Это была ситуативная реакция. Тогда, в декабре, он еще не хотел обозначать наличие такой проблематики в сфере высших решений и попытался совершенно правильно указать на необходимость развития всех регионов России, а не только столичного. Это было осторожное высказывание. Но за прошедшие полгода ситуация, по моему мнению, достаточно сильно продвинулась».

Период "самостоятельного выживания" завершен?

В упомянутом интервью "Ведомостям" замсекретаря Совбеза Александр Масленников признал, что "за десятилетия, когда федеральный центр уделял этим территориям недостаточно внимания, сибиряки привыкли в значительной степени выживать самостоятельно". Он твердо убежден, что "такой подход надо менять".

В чем Масленников видит перспективы Сибири? Прежде всего — в сочетании множества факторов:

«Нужно создать условия, при которых человек сам увидит там возможности. У Сибири есть огромный географический, ресурсный и культурный потенциал. Это одновременно и географический центр страны, и удобная точка для организации международной кооперации».

Он напоминает о близости к Сибири активно развивающихся центров:

«Есть Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, наши соседи по СНГ, страны Большого Юга. Наш исторический опыт объединения и интеграции разных культур должен стать основой для формирования кооперационных альянсов, вокруг которых можно строить долгосрочное стратегическое развитие».

При этом жизнь сибирских городов должна коренным образом измениться, уверен замсекретаря Совбеза РФ:

«Главное — качество среды. Человек должен хотеть там жить и растить детей. У него должны быть хороший детский сад, школа, университет, медицина, культурная среда, возможности для профессионального развития. Он не должен заранее исходить из того, что наилучшая стратегия для его ребенка — уехать в Москву».

"Вопрос выживания страны"

Следует заметить, что непосредственный начальник Масленникова — секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу — неоднократно выдвигал инициативы по развитию Сибири и даже высказывался о возможности перенести в эти края российскую столицу. Впервые он заявил об этом в апреле 2012 года, когда Московская облдума утвердила его губернатором Подмосковья.

«Я считаю, что столицу надо переносить подальше, в Сибирь», — заявил он в интервью "Русской службе новостей".

В августе 2021-го Шойгу, будучи министром обороны страны, на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН предложил основать в СФО новые города для создания узких научно-промышленных кластеров. После чего добавил, что нужно не просто города построить "и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности".

Перенос столицы неразрывно связан с сохранением страны, убежден Юрий Крупнов:

«Это не какие-то там глупые новации, фантазии об изменениях. Западная Сибирь, место, куда следует переносить столицу, является, по сути, базовой скрепой страны, где она может легко расколоться на две части вдоль Урала. Это связано со многими реальными социально-экономическими параметрами до Урала и после Урала. С тем, что фактически страну разрывают надвое: с одной стороны — Европейский Союз и Запад в целом, с другой — очень сильное влияние Китая».

Крупнов считает, что указанный разрыв проходит как раз по 73-му меридиану, пересекающему город Омск.