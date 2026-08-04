Вопрос жизни и смерти. Чиновники могут ускорить развитие Сибири и перенести столицу в Омск
Экономические новшества на территории СФО повлекут за собой политическую трансформацию его роли в стране, считают эксперты
04 августа 2026, 06:15, ИА Амител
В ближайшее время в России могут быть приняты важнейшие решения по новой государственной политике в отношении Сибири, которые должны изменить как экономическое положение, так и политический статус этого региона, считают наблюдатели. О ведущейся подготовке таких решений свидетельствуют публикации высокопоставленных чиновников в крупных федеральных СМИ.
Какие экономические проекты будут реализованы на территории СФО, почему требуется изменить ее политическую роль и как могущество России может прирасти Сибирью в скором времени — в материале amic.ru.
"Осмыслить пространство"
О том, что Сибирь "незаслуженно недоосмыслена и недоосвоена", заявил в конце июля в интервью "Ведомостям" заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Масленников. По его словам, в настоящее время российской власти необходимо "по-новому осмыслить пространство страны".
«Нужно ответить на вопрос: как сделать жизнь в Сибири привлекательной для людей? Ключевая задача — сформировать новое качество социальной среды, превратить регион в пространство возможностей, куда захотят приезжать талантливые люди со всей страны», — отметил Масленников.
В Сибири предстоит реализовать несколько проектов в трех отраслях: в металлургии, энергетике и науке, сообщил замсекретаря Совбеза.
«Есть решения по нескольким гидроэлектростанциям. В частности, речь идет о достройке Крапивинской ГЭС в Кузбассе, проектах в Иркутской области, Мокском гидроузле и Нижне-Зейской ГЭС в Амурской области. Совокупная установленная мощность — более 2,5 ГВт».
Другим направлением станет транспортное, рассказал Александр Масленников:
«Требует развития как сеть автомобильных дорог, так и железнодорожные магистрали. Рост скоростей должен обеспечить мобильность движения и связанность территории. А новые транспортные коридоры — доступ к рынкам и ресурсам Большого Юга».
Кроме того, в Ангаро-Енисейском макрорегионе уже ведется работа по созданию кластера критических металлов.
«Это глубокий многоуровневый проект, реализация которого созвучна современной повестке страны. Верхнеуровневая задача заключается в создании цепочек переработки критических металлов, повышении глубины передела, производстве готовой продукции и обеспечении сырьевой и технологической независимости страны для развития новых отраслей», — отметил Масленников.
"Идет детальная проработка серьезных мер"
Эта довольно яркая публикация в "Ведомостях" важна не только с точки зрения содержания, но и самой фигуры, рассказывающей о сибирских проблемах и путях их решения, обращает внимание председатель наблюдательного совета Института демографии и регионального развития Юрий Крупнов.
«Фигура заместителя секретаря Совбеза в этом случае показывает, что вопрос о политике по новому освоению Сибири фактически уже вышел на высший государственный уровень. И это очень отрадно, а с другой — крайне важно и вовремя, потому что проблема колоссальная, в общем-то, она перезрела, и мы уже должны ее в форсированном режиме решать», — поделился он своим мнением с amic.ru.
Кроме того, содержание материала показывает, что заявленная проблематика уже достаточно детально прорабатывается, полагает Юрий Крупнов:
«Это значит, что так или иначе идет подготовка серьезных государственных решений. И публикацию можно считать признаком появления нового приоритета в государственной политике, который необходимо поддерживать».
В то же время на днях появилась еще одна знаменательная публикация: в четвертом номере журнала "Эко" (выходит раз в два месяца) была опубликована статья Федора Черницына, заместителя главы секретариата вице-премьера РФ, под названием "Почему часть столичных функций разумно передать в сибирские города", сообщил Юрий Крупнов.
В материале Черницына указывается:
«Совокупность исторических, военно-политических, культурно-цивилизационных и геоэкономических факторов, приведенных в данной статье, обосновывает целесообразность принятия решения о передаче части столичных функций в сибирские города и включении вопроса о строительстве третьей столицы России в Сибири в проект нового общественного договора».
Черницын признает, что "реализация этого решения требует времени, ресурсов, но в первую очередь — политической воли и стратегического видения".
«Его долгосрочные выгоды многократно перевешивают потенциальные затраты, ибо именно это решение ознаменует кардинальное изменение подходов к работе по созданию условий для смещения центра экономической активности на Восток, без чего дальнейшее развитие страны упирается в стратегический тупик. Сибирь становится для России и всей Евразии главным очагом безопасности, ресурсообеспеченности и развития», — подчеркивается в статье журнала "Эко".
"Ситуативная реакция"
Вряд ли практически одновременное появление этих двух публикаций является случайностью, рассуждает Крупнов:
«На мой взгляд, таких совпадений практически не бывает, вопрос о приоритете развития Сибири и переносе столицы уже является предметом обсуждения. Можно сказать, мы входим в совершенно новую реальность. Поэтому такие решения нужно максимально поддерживать, более того, следует градостроительно обсуждать новую столицу и прорисовывать ее тем, кто понимает значимость такого решения».
В то же время вопрос о переносе столицы вызывает серьезные дискуссии. В декабре 2025 года на всероссийской научно-практической конференции "II Тобольские чтения" замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что перенос столицы из Москвы в Сибирь не принесет желаемого эффекта, однако при создании соответствующих условий этот регион может успешно экономически развиваться.
«Нужно создавать в первую очередь <...> центры, привлекательные с точки зрения условий для жизни и развития новых рабочих мест. <...> Заниматься инфраструктурой, городами и так далее», — ответил чиновник на вопрос Юрия Крупнова о необходимости развития регионов.
Ситуация, когда на такие глобальные вопросы существуют различные точки зрения, совершенно нормальна и дает возможность оценить как плюсы возможных будущих решений, так и риски, отмечает Юрий Крупнов:
«Это была ситуативная реакция. Тогда, в декабре, он еще не хотел обозначать наличие такой проблематики в сфере высших решений и попытался совершенно правильно указать на необходимость развития всех регионов России, а не только столичного. Это было осторожное высказывание. Но за прошедшие полгода ситуация, по моему мнению, достаточно сильно продвинулась».
Период "самостоятельного выживания" завершен?
В упомянутом интервью "Ведомостям" замсекретаря Совбеза Александр Масленников признал, что "за десятилетия, когда федеральный центр уделял этим территориям недостаточно внимания, сибиряки привыкли в значительной степени выживать самостоятельно". Он твердо убежден, что "такой подход надо менять".
В чем Масленников видит перспективы Сибири? Прежде всего — в сочетании множества факторов:
«Нужно создать условия, при которых человек сам увидит там возможности. У Сибири есть огромный географический, ресурсный и культурный потенциал. Это одновременно и географический центр страны, и удобная точка для организации международной кооперации».
Он напоминает о близости к Сибири активно развивающихся центров:
«Есть Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, наши соседи по СНГ, страны Большого Юга. Наш исторический опыт объединения и интеграции разных культур должен стать основой для формирования кооперационных альянсов, вокруг которых можно строить долгосрочное стратегическое развитие».
При этом жизнь сибирских городов должна коренным образом измениться, уверен замсекретаря Совбеза РФ:
«Главное — качество среды. Человек должен хотеть там жить и растить детей. У него должны быть хороший детский сад, школа, университет, медицина, культурная среда, возможности для профессионального развития. Он не должен заранее исходить из того, что наилучшая стратегия для его ребенка — уехать в Москву».
"Вопрос выживания страны"
Следует заметить, что непосредственный начальник Масленникова — секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу — неоднократно выдвигал инициативы по развитию Сибири и даже высказывался о возможности перенести в эти края российскую столицу. Впервые он заявил об этом в апреле 2012 года, когда Московская облдума утвердила его губернатором Подмосковья.
«Я считаю, что столицу надо переносить подальше, в Сибирь», — заявил он в интервью "Русской службе новостей".
В августе 2021-го Шойгу, будучи министром обороны страны, на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН предложил основать в СФО новые города для создания узких научно-промышленных кластеров. После чего добавил, что нужно не просто города построить "и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности".
Перенос столицы неразрывно связан с сохранением страны, убежден Юрий Крупнов:
«Это не какие-то там глупые новации, фантазии об изменениях. Западная Сибирь, место, куда следует переносить столицу, является, по сути, базовой скрепой страны, где она может легко расколоться на две части вдоль Урала. Это связано со многими реальными социально-экономическими параметрами до Урала и после Урала. С тем, что фактически страну разрывают надвое: с одной стороны — Европейский Союз и Запад в целом, с другой — очень сильное влияние Китая».
Крупнов считает, что указанный разрыв проходит как раз по 73-му меридиану, пересекающему город Омск.
«Поэтому тема переноса столицы — это не пожелания или чьи-то фантазии. Кроме того, без объявления приоритета Сибири мы не получим общенационального импульса развития. Нам следует думать и работать над организацией сибирского рывка развития как способа рывка общероссийского, к которому нас призывает президент с 2014 года. Так что здесь вопрос не эмоций и не вкусов, а вопрос жизни и смерти нашей страны», — заключил эксперт.
06:19:31 04-08-2026
Нью-Васюки...
11:13:11 04-08-2026
Кость (06:19:31 04-08-2026) Нью-Васюки... ... Почему-то тоже вспомнилась та речь О.Бендера перед сеансом одновременной игры в шашки... то есть в шахматы.
01:58:11 06-08-2026
Кость (06:19:31 04-08-2026) Нью-Васюки... ... Столицу России надо перенести в Читу! Подальше от Украины!
02:00:07 06-08-2026
Кость (06:19:31 04-08-2026) Нью-Васюки... ... Климат станет мягче в Сибири, тогда народ и потянется туда!
07:01:03 04-08-2026
"Главное — качество среды. Человек должен хотеть там жить и растить детей. У него должны быть хороший детский сад, школа, университет, медицина, культурная среда, возможности для профессионального развития." Красиво говорить умеют..
10:02:42 04-08-2026
Гость (07:01:03 04-08-2026) "Главное — качество среды. Человек должен хотеть там жить и ... Пусть газ сперва проведут везде!
В Сибири надо жилье обогревать почти 6 месяцев в году!
Это одно из главных качеств жизни!
07:01:20 04-08-2026
смысл есть.
но от желания до реализации-даже не сто шагов и не тысяча ли, а гораздо дальше.
08:10:54 04-08-2026
А как это коснётся Алтайский край? В крае зарплата не может догнать СФО !
Вечно в самом конце плетемся по зарплатам. Догоняем,догоняем,но...
11:11:01 04-08-2026
Гость (08:10:54 04-08-2026) А как это коснётся Алтайский край? В крае зарплата не может... Очень важный вопрос задал Гость .Неужели опять роль только с\х и туризма? Должно быть комплексное развитие, как при СССР: с\х, промышленность, туризм. Без реальной промышленности будущего у АК не может быть.
08:17:03 04-08-2026
Подальше от запада поближе к Китаю!
11:53:20 04-08-2026
Александр (08:17:03 04-08-2026) Подальше от запада поближе к Китаю!... Даманский забыл?
12:12:57 04-08-2026
Гость (11:53:20 04-08-2026) Даманский забыл?... Нет.Как вспомню ту историю так краснею.
09:06:22 04-08-2026
Перед выборами такие идейные, с октября все подобное утихнет еще на пять лет
09:12:06 04-08-2026
Почему не в Новосиб или Барнаул?)
11:46:23 04-08-2026
Гость (09:12:06 04-08-2026) Почему не в Новосиб или Барнаул?)...
потому что это будет вообще новый город, а не Омск даже))
13:05:16 04-08-2026
Гость (09:12:06 04-08-2026) Почему не в Новосиб или Барнаул?)... Омск уже был столицей Колчака, ему не впервой. )
09:22:42 04-08-2026
действительно привыкли выживать сами
а такие речи только пугают
оставьте сибиряков в покое
как нибудь сами , без вас разберемся
09:48:59 04-08-2026
Гость (09:22:42 04-08-2026) действительно привыкли выживать самиа такие речи только ... Кто ж ХардЛенд оставит в покое!?! Вы думайте что говорите!
Даже М Тетчер сказала - нельзя что бы одна страна владела столькими природными ресурсами...
09:59:50 04-08-2026
Гость (09:22:42 04-08-2026) действительно привыкли выживать самиа такие речи только ... Да, именно пугают, потому что, если крысы собрались бежать в Сибирь, значит им бежать больше некуда.
09:26:33 04-08-2026
они все тут
уже давно
в москве остались только простолюдины
11:53:51 04-08-2026
Гость (09:26:33 04-08-2026) они все тут уже давно в москве остались только прос... Михустин вон из горного не вылазит
09:34:04 04-08-2026
ну не просто так с фразой Барнаул столица мира такую возню устроили ))) готовятся чо
09:34:42 04-08-2026
а у китайцев спросили где им будет удобней?
09:46:37 04-08-2026
Засуетились!?...
Столько много красивых слов написали?!...
А суть то одна - закрыли заграницу!? А заработанные непосильным трудом, свои кровные миллиарды не дают покоя!!!? Их срочно куда-то надо вкладывать??! Заграницу - закрыли. Вкладывать в края страны - заклятые партнёры могут и разбом... извиняюсь, разломать...!?
Остаётся - Сибирь!!?!
Вот они на перегонки и помчались к нам!!!
А до этого вспоминали, только когда здесь назревал какой-нибудь смутный период...
Лицемеры!!!...
А ещё я недавно писал, что после того как закрыли заграницу, начали заново делить бизнес внутри страны... Крупняк уже поделили. Сейчас добрались до крупного середнячка типа ВБ... Их разделят, возмутиться за мелкий бизнес!...
Ну собственно они в этой статье так и написали - нужно будет всё развивать!...
Типа до их прихода сюда к нам, ни чего тут не было, была пустая земля... А они теперь придут, вложат свои кровные, и всё здесь зацветёт и запахнет...!?
Дважды лицемеры!!!
11:16:49 04-08-2026
Гость (09:46:37 04-08-2026) Засуетились!?... Столько много красивых слов написали?!.... Ну земля-то уже прикуплена.
21:54:51 04-08-2026
Гость (11:16:49 04-08-2026) Ну земля-то уже прикуплена.... Да у нас и компании создаются сначала чьи-то личные собственные, а потом время проходит, и... ОП!!! Эта компания уже принадлежит другому!!?... Как так!?!...
А причина одна!!!
Ленин это ещё сто лет назад сказал - понимаешь, брат, говорит, Империализм!!! И пять его признаков!... И ни чего тут не сделаешь!...
15:05:41 04-08-2026
Гость (09:46:37 04-08-2026) Засуетились!?... Столько много красивых слов написали?!.... А вы правы ,ибо миссия Турчака совпадает с вашим мнением …
09:56:03 04-08-2026
думаю, что ускорить и развитие, к чиновникам вообще никакого отношения не имеют.
скорее, к им можно можно отнести: очковтирательство, показха и растрата
10:55:20 04-08-2026
От Европы нужно отгородиться большой стеной. Пусть загнивает, а мы с китайцами и с индусами встанем в дружный хоровод, в Сибири-то
11:30:53 04-08-2026
встанем в дружный хоровод,а посерёдке хоровода рояль установить....Азиа-с.
11:56:33 04-08-2026
Гость (11:30:53 04-08-2026) встанем в дружный хоровод,а посерёдке хоровода рояль установ... И позвать на нем играть из квн одного мужичка
12:03:50 04-08-2026
Гость (11:56:33 04-08-2026) И позвать на нем играть из квн одного мужичка... У него намечены вскорости гастроли в израиле.Это в другой стороне.
12:55:42 04-08-2026
Гость (12:03:50 04-08-2026) У него намечены вскорости гастроли в израиле.Это в другой ст... Недавно в Белом доме встретился с нетаньяху.
12:18:30 04-08-2026
почему произойдет перенос столицы сюда понимаю. Как вы наверное уже заметили этим летом жара +35 и выше стоит почти 4 месяца непрерывно. Заметили?
Гольфстрим встает и до сползания глобальных ледников в океан осталось всего ничего. Климат планеты возвращается к доледниковым временам. Времени Гипербореи или великого всемирного государства Рос. Столица которого была в Томске и Новокузнецке. В этих раионах. А европы вообще не было. На этой окраине мира жить было невозможно. Половина Китая была под водой. А Индия была раза в три больше по площади потому что на месте индийского океана была суша. Отсюда и необходимость перноса столицы в старое столичное место.
16:47:52 04-08-2026
майор (12:18:30 04-08-2026) почему произойдет перенос столицы сюда понимаю. Как вы навер... "Гольфстрим встает и до сползания глобальных ледников в океан"--------- майор, это не твое, приземлись.
12:28:13 04-08-2026
Не забываем. Барнаул - столица Мира. Расширить границы Барнаул с одной стороны до Калманки с другой стороны до Новоалтайска с третьей стороны до Павловска и чем не столица?
14:27:29 04-08-2026
Гость (12:28:13 04-08-2026) Не забываем. Барнаул - столица Мира. Расширить границы Барна... а оно так и выйдет. Кольцевую то не зря собирались строить. Жилье внутри БКАД будет оооох скоко стоить! чую!
12:38:39 04-08-2026
Как задница подгорела, сразу про Сибирь вспомнили! До этого не вспоминали...
13:26:27 04-08-2026
Индия Китай, Европа,вылетай.
09:53:35 05-08-2026
"...Вынесет всё, что господь ни пошлет!
Вынесет всё — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе».
Н.Некрасов
"Железная дорога"
10:50:37 05-08-2026
Гость (09:46:37 04-08-2026) Засуетились!?... Столько много красивых слов написали?!.... Почему вы решили, что будут вкладывать "свои кровные"? Государство будет вкладывать из наших налогов. А их капитал будет прирастать Сибирью.
12:44:53 05-08-2026
не надо ничего никуда вкладывать и переносить, отстаньте от нас
12:47:59 05-08-2026
К 2030 года, да?
13:43:58 05-08-2026
В Омске отвратительная экологическая ситуация, благодаря нефтезаводу и комплексу нефтехимических предприятий, зарплаты низкие, только дурак захочет сюда переехать жить. Москве нужно одно, выкачать побольше денег и ресурсов, а на людей плевать, главное чтобы вкалывали, обслуживая интересы власти. Вся забота о населении и сказки про прекрасную медицину, только по телевизору и в остальных СМИ.
18:03:55 05-08-2026
А вы были в Омске???!! Чтобы выдавать резюме !!!!