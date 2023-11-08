Сегодня в 23:59 прием голосов будет остановлен

08 ноября 2023, 08:00, ИА Амител

Статуэтка "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Почти два месяца длится проект "Народный знак качества", и уже совсем скоро мы узнаем, какие из наших любимых алтайских компаний стали финалистами премии.

А пока настало время поучаствовать всем, кто о премии слышал, но еще этого не сделал: в среду, 8 ноября, последний день голосования. Организаторы – информационный портал amic.ru* и радиостанция Business FM* Барнаул – остановят прием голосов в 23:59.

Напомним, с 2 ноября голосование проходит в закрытом режиме – на протяжении заключительной недели никто из голосующих не видит, сколько процентов набирает каждый из претендентов. Мы сделали это для того, чтобы избежать ажиотажа и попыток накрутки голосов. Пусть победят сильнейшие!

Уже через неделю, 15 ноября 2023 года, вы узнаете, какие компании жители Алтайского края выбирали чаще всего – мы расскажем, кто вошел в тройку финалистов в каждой из номинаций. Но интригу, кто оказался на самом верху, сохраним – победители станут известны на торжественной церемонии награждения 21 ноября.



Успевайте стать частью проекта и проголосовать – сделайте это сегодня до 23:59 на сайте народныйзнаккачества.рф.

Генеральный партнер проекта "Жилищная инициатива".

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* Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ).