Алтайские руководители, курирующие сферу бизнеса, поддерживают проект и призывают голосовать

01 ноября 2023, 09:00, ИА Амител

Статуэтки для будущих победителей / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Рассказать жителям Алтайского края о бизнесе, где забота о потребителе превыше всего, "подсветить" перспективные компании и способствовать усилению здоровой конкуренции предприятий – это все о премии "Народный знак качества". Так говорят о проекте известные в регионе чиновники и руководители, курирующие развитие бизнес-среды, с которыми побеседовал amic.ru.

"Это тот проект, который нужен людям"

По мнению депутата АКЗС, главы комитета по промышленности, предпринимательству и туризму Владимира Семенова, важно, что благодаря таким проектам потребитель видит флагманов в сфере производства и услуг и может сравнить.

"Самое главное, что это тот проект, который действительно нужен людям. Потому что когда потребитель видит производителей качественных товаров и услуг, это вселяет уверенность в правильности выбора", – отмечает Владимир Семенов.

Он добавляет: такие мероприятия заслуживают внимания, поскольку придают импульс соревновательному процессу и создают компаниям стимул становиться лучше – включая тех, кто уже получил признание и кому важно удержать высокую планку.

"А еще это гордость за наших людей, которые каждый день качественно выполняют свою работу, нужную всем, нужную обществу. Это здорово", – резюмирует Владимир Семенов.

"Видим, какая высокая активность в этом году"

Важность независимой оценки подчеркивает начальник управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

"Любые формы поощрения бизнеса – это очень хорошо, тем более когда речь идет о независимой оценке потребителями и партнерами. Важно, что компании получают продвижение. Суть премии – популяризация бизнеса, продвижение алтайских продуктов и товаров на внутреннем и даже межрегиональном рынке за счет большого информационного охвата", – отмечает Александр Евстигнеев.

Он добавляет, что сам тоже обязательно проголосует, и призывает сделать это всех, кто поддерживает любимые алтайские бренды.

"Конечно, мы в курсе того, как проходит премия, мы вообще мониторим все, что происходит с бизнесом. И видим, какая высокая активность в этом году. Надеемся, что признание получат самые достойные компании", – подчеркивает Александр Евстигнеев.

"Это очень взаимовыгодный процесс"

Возможность показать себя и "сверить свои достижения с коллегами", одновременно получив обратную связь от потребителей, в числе достоинств проекта отмечает глава Фонда развития малого и среднего предпринимательства (Фонда МСП) Антон Слободчиков.

Он добавляет, что при этом выигрывают как предприятия, так и потребители:

"Может быть, кто-то не был на поверхности, а здесь конкурс подсветил, и о качественных производителях товаров и услуг узнала большая аудитория, а бизнес получил больше потребителей. Очень взаимовыгодный процесс".

Антон Слободчиков также заверил, что обязательно поддержит любимые предприятия, а на вопрос, призывает ли жителей края последовать его примеру, отшутился: "Если надо призвать – призовем". А как может быть иначе в Фонде развития предпринимательства?

Кстати, проголосовать за любимую компанию – самое время. Поддержите алтайские бренды на сайте народныйзнаккачества.рф до 8 ноября 2023 года включительно, станьте участником настоящего народного движения, где радуются за своих и гордятся развитием края.

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Альфа-Банк – системно значимый частный банк, входящий в топ-5 крупнейших универсальных банков страны.



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