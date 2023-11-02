Сегодня мы закрываем видимость итогов – голосование переходит в скрытый режим

02 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Премия "Народный знак качества" в 2022 году / Фото: Дмитрий Днепровский

До конца голосования в проекте "Народный знак качества", в котором мы выбираем самые любимые компании во всех сферах – будь то медцентр, образовательное учреждение, кафе или автосервис, – осталась ровно неделя. 8 ноября 2023 года в 23:59 прием голосов будет остановлен, а с 2 ноября организаторы "закрыли" данные о том, сколько процентов набирает каждая компания.

Продолжать голосовать, конечно же, можно и очень нужно – но процентного соотношения теперь видно не будет. Это позволит избежать ажиотажа и попыток "обмануть систему".

"Голосование будет проходить в скрытом формате, для того чтобы избежать форсирования и попыток „надавить“ на результаты", – рассказала директор по маркетингу Медиагруппы FM-Продакшн, руководитель проекта "Народный знак качества" Татьяна Бондарева.15 ноября мы опубликуем тройку финалистов, но без указания, кто из них какое место занял. Имя победителя огласим только на торжественной церемонии награждения 21 ноября.

Напоминаем, мы уже почти на финише, а значит – пора поддержать любимые компании! На начало этой недели – 30 октября – в проекте проголосовало уже 7432 человека.

Как и на первом этапе проекта, наибольший интерес у голосующих вызывают компании из номинаций:

"Торговая сеть";

"Медицинский центр";

"Производитель продуктов питания";

"Ресторан и кафе";

"Сервис и услуги".

Больше четверти проголосовавших находят и отмечают свои любимые компании более чем в двух номинациях. Спасибо за участие! А если вы еще не выбрали "своего" победителя – добро пожаловать на сайт народныйзнаккачества.рф.