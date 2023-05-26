Медведев заявил, что украинский конфликт может затянуться на десятилетия
По его словам, военные действия могут прерываться на перемирия
26 мая 2023, 12:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о том, что украинский конфликт будет затяжным. Его слова передаёт РИА Новости.
По словам Медведева, всё может растянуться даже на десятилетия. Он предположил, что столкновения будут приостанавливаться перемириями.
Происходящее Медведев назвал новой реальностью, а также заявил, что для того чтобы всё прекратить, нужно "уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия на территорию страны.
12:20:09 26-05-2023
Спасибо
12:30:38 26-05-2023
может затянуться на десятилетия --- ну значит не будет ядерной войны, а то все быстро бы закончилось. Хотя Медведев тоже может иногда ошибаться
12:32:00 26-05-2023
Т.е жить мы не сможем,ь лучше по напутствию Медведева - на погост
13:50:32 26-05-2023
Гость (12:32:00 26-05-2023) Т.е жить мы не сможем,ь лучше по напутствию Медведева - на п... Тебе кто-то при рождении гарантии давал, что будешь жить припеваючи? Стыдно ныть, учитывая то, какая жизнь выпала тем, кто прошел через ВОВ. Они тоже ныли?
16:35:04 26-05-2023
Гость (13:50:32 26-05-2023) Тебе кто-то при рождении гарантии давал, что будешь жить при... Такое впечатление, ВЫ тоже чего-то прошли)-. Или верите в реинкарнацию?
12:45:38 26-05-2023
Нам не впервой! А ещё в 70-е годы прошлого века было расчитано, что для экономики трубы и лесоповала достаточно 15 миллионов.
13:51:17 26-05-2023
Кто бы сомневался! (12:45:38 26-05-2023) Нам не впервой! А ещё в 70-е годы прошлого века было расчита... С экономикой трубы и лесоповала даже год войны протянуть не получится. А для экономики производства гиперзвука и 150 миллионов не много
12:52:12 26-05-2023
Отличная перспектива. Всю жизнь мечтали жить в условиях бесконечных конфликтов. Надо еще парочку замутить, и тогда вообще будет зашибись. Правда, участники конфликта могут быстрее закончиться, но кого это волнует.
13:52:12 26-05-2023
Гость (12:52:12 26-05-2023) Отличная перспектива. Всю жизнь мечтали жить в условиях беск... Вы такие странные. Мечтать не вредно. Историю в школе учили? Вся история - сплошные войны с короткими передышками.
14:19:23 26-05-2023
Гость (13:52:12 26-05-2023) Вы такие странные. Мечтать не вредно. Историю в школе учили?... Нет, не учили. А вы учили, и поэтому такие совсем не странные?
17:07:57 26-05-2023
Гость (14:19:23 26-05-2023) Нет, не учили. А вы учили, и поэтому такие совсем не странны... Так вот поэтому такие вопросы глупые сейчас задаёте, что штаны просиживали в школе, а не учились.
14:42:47 26-05-2023
Гость (13:52:12 26-05-2023) Вы такие странные. Мечтать не вредно. Историю в школе учили?... Ну так не мечтайте. Продайте квартиру, ежели она у вас, конечно, есть. Деньги - государству. На СВО. Сами - туда же. И будет вам счастье. А то поучать других все горазды, начните с себя.
17:09:27 26-05-2023
Гость (14:42:47 26-05-2023) Ну так не мечтайте. Продайте квартиру, ежели она у вас, коне... Опять нятьё.
13:08:14 26-05-2023
И столетние войны бывали.
13:20:13 26-05-2023
Снова трезвый ?
13:24:56 26-05-2023
Просто война закончится, когда медвепутов от власти отстранят
17:08:27 26-05-2023
Гость (13:24:56 26-05-2023) Просто война закончится, когда медвепутов от власти отстраня... Когда тупни, такие, как ты изчезнут.
13:52:24 26-05-2023
Англия с Францией больше 100 лет воевали. До 15 миллионов не сократились. А теперь еще и дружат
17:12:21 26-05-2023
Гость (13:52:24 26-05-2023) Англия с Францией больше 100 лет воевали. До 15 миллионов не... Так и Америка сбросила ядерные бомбы на Японию. А сейчас "друзья навеки".
16:14:16 26-05-2023
Если человек идиот, то это "очень надолго, возможно, на десятилетия"
19:50:46 26-05-2023
Пусть Медведев сам ждет светлое будущее вместе с сыном в России уже мусульманской, им средства позволяют так шиковать, а большинство ждать задолбалось и не будет, жизнь одна. Не только молодежь, старики уезжать начнут.