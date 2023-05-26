Медведев заявил, что украинский конфликт может затянуться на десятилетия

По его словам, военные действия могут прерываться на перемирия

26 мая 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о том, что украинский конфликт будет затяжным. Его слова передаёт РИА Новости.

По словам Медведева, всё может растянуться даже на десятилетия. Он предположил, что столкновения будут приостанавливаться перемириями.

Происходящее Медведев назвал новой реальностью, а также заявил, что для того чтобы всё прекратить, нужно "уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия на территорию страны.