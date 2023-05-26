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Медведев заявил, что украинский конфликт может затянуться на десятилетия

По его словам, военные действия могут прерываться на перемирия

26 мая 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о том, что украинский конфликт будет затяжным. Его слова передаёт РИА Новости.

По словам Медведева, всё может растянуться даже на десятилетия. Он предположил, что столкновения будут приостанавливаться перемириями.

Происходящее Медведев назвал новой реальностью, а также заявил, что для того чтобы всё прекратить, нужно "уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия на территорию страны.

Политика

Комментарии 21

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Гость

12:20:09 26-05-2023

Спасибо

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Гость

12:30:38 26-05-2023

может затянуться на десятилетия --- ну значит не будет ядерной войны, а то все быстро бы закончилось. Хотя Медведев тоже может иногда ошибаться

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Гость

12:32:00 26-05-2023

Т.е жить мы не сможем,ь лучше по напутствию Медведева - на погост

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Гость

13:50:32 26-05-2023

Гость (12:32:00 26-05-2023) Т.е жить мы не сможем,ь лучше по напутствию Медведева - на п... Тебе кто-то при рождении гарантии давал, что будешь жить припеваючи? Стыдно ныть, учитывая то, какая жизнь выпала тем, кто прошел через ВОВ. Они тоже ныли?

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Гость

16:35:04 26-05-2023

Гость (13:50:32 26-05-2023) Тебе кто-то при рождении гарантии давал, что будешь жить при... Такое впечатление, ВЫ тоже чего-то прошли)-. Или верите в реинкарнацию?

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Кто бы сомневался!

12:45:38 26-05-2023

Нам не впервой! А ещё в 70-е годы прошлого века было расчитано, что для экономики трубы и лесоповала достаточно 15 миллионов.

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Гость

13:51:17 26-05-2023

Кто бы сомневался! (12:45:38 26-05-2023) Нам не впервой! А ещё в 70-е годы прошлого века было расчита... С экономикой трубы и лесоповала даже год войны протянуть не получится. А для экономики производства гиперзвука и 150 миллионов не много

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Гость

12:52:12 26-05-2023

Отличная перспектива. Всю жизнь мечтали жить в условиях бесконечных конфликтов. Надо еще парочку замутить, и тогда вообще будет зашибись. Правда, участники конфликта могут быстрее закончиться, но кого это волнует.

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Гость

13:52:12 26-05-2023

Гость (12:52:12 26-05-2023) Отличная перспектива. Всю жизнь мечтали жить в условиях беск... Вы такие странные. Мечтать не вредно. Историю в школе учили? Вся история - сплошные войны с короткими передышками.

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Гость

14:19:23 26-05-2023

Гость (13:52:12 26-05-2023) Вы такие странные. Мечтать не вредно. Историю в школе учили?... Нет, не учили. А вы учили, и поэтому такие совсем не странные?

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Гость

17:07:57 26-05-2023

Гость (14:19:23 26-05-2023) Нет, не учили. А вы учили, и поэтому такие совсем не странны... Так вот поэтому такие вопросы глупые сейчас задаёте, что штаны просиживали в школе, а не учились.

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Гость

14:42:47 26-05-2023

Гость (13:52:12 26-05-2023) Вы такие странные. Мечтать не вредно. Историю в школе учили?... Ну так не мечтайте. Продайте квартиру, ежели она у вас, конечно, есть. Деньги - государству. На СВО. Сами - туда же. И будет вам счастье. А то поучать других все горазды, начните с себя.

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Гость

17:09:27 26-05-2023

Гость (14:42:47 26-05-2023) Ну так не мечтайте. Продайте квартиру, ежели она у вас, коне... Опять нятьё.

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Гость

13:08:14 26-05-2023

И столетние войны бывали.

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Гость

13:20:13 26-05-2023

Снова трезвый ?

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Гость

13:24:56 26-05-2023

Просто война закончится, когда медвепутов от власти отстранят

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Гость

17:08:27 26-05-2023

Гость (13:24:56 26-05-2023) Просто война закончится, когда медвепутов от власти отстраня... Когда тупни, такие, как ты изчезнут.

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Гость

13:52:24 26-05-2023

Англия с Францией больше 100 лет воевали. До 15 миллионов не сократились. А теперь еще и дружат

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Гость

17:12:21 26-05-2023

Гость (13:52:24 26-05-2023) Англия с Францией больше 100 лет воевали. До 15 миллионов не... Так и Америка сбросила ядерные бомбы на Японию. А сейчас "друзья навеки".

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пессимист

16:14:16 26-05-2023

Если человек идиот, то это "очень надолго, возможно, на десятилетия"

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Гость

19:50:46 26-05-2023

Пусть Медведев сам ждет светлое будущее вместе с сыном в России уже мусульманской, им средства позволяют так шиковать, а большинство ждать задолбалось и не будет, жизнь одна. Не только молодежь, старики уезжать начнут.

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