Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия на территорию Белоруссии

Владимир Путин уже проинформировал его, что сегодня, 25 мая, подписал указ о действиях двух стран по размещению ядерного оружия в республике

25 мая 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже началось. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях ЕАЭС.

Он отмечает, российский лидер Владимир Путин уже проинформировал его, что сегодня, 25 мая, подписал указ о действиях двух стран по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Лукашенко напомнил, что Минску нужно было подготовить места для хранения "и прочее". По его словам, страна выполнила свою часть договорённостей.

На вопрос журналистов о том, находится ли ядерное оружие в Белоруссии сейчас, он заявил, что "возможно", и сказал, что посмотрит, как приедет.