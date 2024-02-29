Водителям разрешат оформлять страховку на один день, а покупка жилья станет сложнее

29 февраля 2024, 06:15, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

Самый громкий закон, вступающий в силу в марте, связан с VPN-сервисами, популяризация которых в Сети теперь будет запрещена.

Но нас ждут и другие важные изменения. Например, автолюбителям станет доступен новый вид ОСАГО, срок действия которого может быть даже однодневным. А Банк России снова ужесточил условия оформления ипотеки.

Об этих и других самых важных нововведениях, которые изменят жизнь россиян с 1 марта 2024 года, – в карточках amic.ru.

1 Запрет рекламы VPN С 1 марта начнет действовать нашумевший запрет на популяризацию VPN-сервисов и других средств обхода блокировок в интернете. "В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам", – говорится в сообщении Роскомнадзора. Это значит, что теперь ресурсы, которые рекламируют VPN-сервисы или публикуют инструкции по их использованию, будут быстро блокироваться. Кроме того, РКН ограничит поисковую выдачу приложений, которые помогают обходить блокировки. В общем-то, это все, что изменится. Долгое время в Сети опасались, что с 1 марта запретят сами VPN-сервисы. Но на самом деле они уже запрещены, пусть и не все. В Госдуме неоднократно поясняли, что делят подобные приложения на законные и незаконные. Первые соблюдают установленные нормы и помогают защитить трафик. Вторые обеспечивают доступ к запрещенным ресурсам. Именно они и находятся под запретом. Но при этом никакой уголовной и административной ответственности за использование VPN в России пока нет. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает, что запрет популяризации VPN – большой шаг по защите персональных данных россиян. По его словам, недобросовестные разработчики никак не защищают своих пользователей, а потому те фактически "дарят свои личные данные третьим лицам". Подробно о грядущем запрете и о том, как он будет действовать, читайте в разборе amic.ru

2 Ипотека станет менее доступной Банк России с 1 марта повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Это касается кредитов, которые выдают заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (свыше 80% дохода уходит на погашение задолженностей) или с небольшим первоначальным взносом (до 20%). По данным ЦБ РФ, в третьем квартале прошлого года доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой выросла до 47%. А по половине выданных ипотечных кредитов первоначальные взносы не превышали 20% от стоимости жилья. Условия по ипотеке для таких случаев теперь станут менее выгодными, а получить одобрение будет сложнее. В Центробанке пояснили, что видят серьезную угрозу в том, как и кому сейчас выдают ипотеку. Есть риск чрезмерной закредитованности населения. "Принципиально важно, чтобы первоначальный взнос формировался из собственных средств заемщика. Однако постепенно растет доля ипотечных кредитов, где заемщики могли использовать необеспеченные потребительские кредиты для финансирования первоначального взноса (в октябре она оценочно составила 6,5%). Это создает риски чрезмерной долговой нагрузки граждан и снижение качества портфеля для банков", – передает пояснения Банка России "Российская газета" Другими словами, сегодня многие россияне берут средства для первоначального взноса в кредит. Таким образом, на них ложится двойная финансовая нагрузка. Риск, что такой заемщик не расплатится по кредитам, кратно увеличивается. В ЦБ обещают смягчить ставки, когда темпы выдачи ипотечных кредитов станут более "сбалансированными".

3 Однодневные ОСАГО С 2 марта у российских автостраховщиков появится новый продукт – краткосрочные полисы ОСАГО. Срок действия по этим договорам будет либо от одного дня до трех месяцев, либо от трех месяцев до года. Сейчас минимальное время действия полиса ОСАГО – год. Меньше срок может быть только в исключительных случаях. Законодатели считают, что краткосрочные полисы могут заинтересовать водителей, которые очень редко садятся за руль своего авто. Кроме того, продукт может стать популярным у тех, кто иногда подрабатывает в такси. Впрочем, пока оценить, станут ли краткосрочные полисы ОСАГО у россиян востребованными, трудно: нужно дождаться первых итогов продаж. Плюс, информационная система для продажи таких договоров еще дорабатывается, поэтому запустят продукт не сразу. Неизвестно также, сколько будут стоить новые полисы. В РСА выразили опасение, что гораздо больший интерес новинка вызовет у мошенников. Но законодатели частично подстраховались: такие полисы начнут действовать через три дня после оформления.

4 Компенсация за вклады в "прогоревших" банках С 19 марта компенсацию по вкладу или счету, который был оформлен в банке, лишившемся лицензии, можно будет оформить онлайн. Речь идет о ситуациях, когда банки "лопаются" и прекращают свою деятельность, а их клиенты не могут получить назад свои деньги. Если вклад или счет был застрахован, вкладчику положена выплата. Сейчас для ее получения нужно прийти в отделение банка-агента, уполномоченного принимать заявления и выплачивать компенсацию. Теперь процедура станет проще. Достаточно будет подать заявление на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или на "Госуслугах". Деньги перечислят на счет, указанный в заявлении. Максимальная сумма страховой компенсации остается прежней – 1,4 млн рублей по всем счетам и вкладам в "прогоревшем" банке.

5 Требования к винным этикеткам С марта больше забот станет у российских виноделов. Российские власти ужесточили требования к упаковке винных напитков. Теперь на этикетке (или на контрэтикетке) обязательно должна быть информация не только о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, но и о самом производителе. Эта информация должна быть заметна для покупателя: контрастный шрифт размером не меньше 8 пунктов. Уже выпущенную продукцию, этикетки на которой не соответствуют новым нормам, запрещать не станут. Ее производители и магазины могут легально распродать.

6 Контроль за производством сигарет А вот новые требования к производителям табачной продукции куда жестче. Власти вводят госконтроль за производством и продажей сигарет. Теперь на изготовление, хранение и перевозку, а также продажу никотиносодержащих товаров (и сырья тоже) обязательно потребуется лицензия. Регулировать новый порядок будет Росалкогольтабакконтроль. Если производителя не лицензировали, он будет обязан остановить работу и законсервировать все свое оборудование. Цель нового закона – снизить количество контрафакта на табачном рынке. Подобные законодательные нормы уже не первый год действуют в отношении производителей алкоголя, и там власти добились значительного прогресса. Сейчас доля контрафактных сигарет оценивается в 10-15%. Это не только некачественная продукция, но еще и миллиардные налоги, которых недосчитывается казна.

7 Маркировка животных в сельском хозяйстве С 1 марта маркировка сельскохозяйственного скота станет обязательной. Животным будут присваивать уникальные идентификационные номера. Норма коснется всех животных, которых разводят фермеры: коров, свиней, птиц, овец, рыб, пушных зверей и даже пчел. В зависимости от вида животного (все-таки каждой пчелке номер не присвоить) маркировка будет индивидуальной или групповой. Предполагается, что усиление контроля позволит ветслужбам тщательнее следить за распространением болезней и быстрее выявлять очаги. При этом промаркировать всех своих животных фермеры должны будут за свой счет. А вот в дальнейшем вести учет скота государство обещает само. Домашние питомцы под закон о маркировке не попадают.