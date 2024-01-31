Ряд детских пособий проиндексируют, а контроль за коллекторами дополнительно ужесточат

31 января 2024, 06:15, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

Традиционно февраль – время для "второй волны" индексаций. Если с января увеличились пенсии и МРОТ, то теперь нас ждут повышение маткапитала и детских пособий. Кроме того, в силу вступает закон о коллекторах, который должен дополнительно защитить должников. А еще меняются правила допуска к гостайне: для одних его упростят, а для других – ужесточат.

О самых важных нововведениях, которые изменят жизнь россиян с 1 февраля 2024 года, – в карточках amic.ru.

1 Индексация маткапитала В феврале российские власти традиционно проводят индексацию материнского капитала. Этот год – не исключение: в правительстве запланировали повысить сумму господдержки на 7,4%. Так, за первого ребенка в 2024 году можно будет получить 630,4 тысячи рублей. Семьям, в которых родился второй ребенок, выплатят по 833 тысячи рублей. Если материнский капитал за первого ребенка уже получен, то при рождении второго ребенка родителям положена доплата. С 1 февраля ее размер составит 202,6 тысячи рублей. Подробнее об индексации маткапитала читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ"

2 Еще одно повышение пенсий На самом деле, повысят не пенсию, а важное социальное пособие. 1 февраля будет проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Так называют денежный эквивалент мер поддержки, которые положены федеральным льготникам. Просто большинству этих граждан положена еще и пенсия (страховая или социальная), и ЕДВ они получают в тот же день. В итоге сумма, которая приходит некоторым россиянам в день пенсии, увеличится. инвалиды всех групп;

дети-инвалиды;

ветераны боевых действий;

участники ВОВ;

граждане, пострадавшие от воздействия радиации;

инвалиды войны;

Герои Советского Союза и России;

Герои Социалистического труда. ЕДВ положена следующим категориям граждан: При этом сумма ежемесячной выплаты у каждой категории граждан своя. Поэтому сказать, на сколько именно увеличится общая сумма пенсии у конкретного человека, очень трудно. Известно лишь, что все ЕДВ проиндексируют на 7,4%. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

3 Индексация детских пособий Кроме того, на те же 7,4% повысят размер нескольких важных детских пособий. Всего, по данным Минфина, будет проиндексировано около 40 видов выплат. Но мы остановимся на самых главных. Так, размер единовременного пособия при рождении ребенка с 1 февраля составит 24 604 рубля. Такая же по размеру выплата положена и родителям, которые усыновили ребенка. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составит 9227 рублей. Единовременная выплата беременным, чьи мужья несут срочную службу, с февраля составит 38 963 рубля. А размер ежемесячного пособия на ребенка, чей отец служит по призыву, будет равен 16 698 рублям. Подробно о том, какие еще пособия увеличатся с 1 февраля 2024 года, читайте в нашем материале

4 Обязательное уведомление об окончании срока вклада С февраля все российские банки будут обязаны сообщать своим клиентам, что у тех подходит к концу срок по их вкладу. Раньше кредитные организации присылали подобные уведомления только по своему усмотрению. В законе, который начнет действовать с 1-го числа, указано, что вкладчик должен получить сообщение не позднее чем за пять дней до завершения срока вклада. Предполагается, что за это время он сможет решить, что делать с деньгами дальше. Дело в том, что клиенты банков часто забывают о том, что срок по вкладу подошел к концу. А банк, в свою очередь, перемещает эти деньги на бессрочный депозит "до востребования". Условия там очень скромные – от 0,01 до 0,1% годовых.

5 Допуск к гостайне С 1 февраля 2024 года в России начнут действовать дополнительные нормы, которые регулируют доступ и допуск россиян к гостайне. Самые важные поправки касаются выезда за границу: лиц, которые имеют доступ к особо важным или совершенно секретным сведениям, смогут ограничивать в передвижениях. При этом срок ограничения не будет превышать пяти лет с момента, когда человек в последний раз получал секретные сведения. Кроме того, появляется еще одна норма, по которой должностному лицу могут отказать в доступе. Допуск могут закрыть в случае, если человек (или его близкий родственник) живет за границей или имеет иностранное гражданство. При этом для россиян, которые призваны на военную службу или проходят военные сборы, процедура допуска к гостайне, наоборот, упрощается.

6 Жесткое регулирование провайдеров С 1 февраля в полной мере начнет действовать закон, который регулирует деятельность провайдеров хостинга на территории России. Для всех организаций, обеспечивающих мощности для размещения сайтов, Роскомнадзор создал отдельный реестр. Попасть туда могут только компании, которые зарегистрированы в стране и чьи вычислительные мощности находятся на территории РФ. В реестре уже 266 компаний, еще 44 заявки находятся на рассмотрении в Роскомнадзоре. С 1 февраля все организации, которые не попали в реестр, окажутся под запретом и больше не смогут обеспечивать хостинг отечественных сайтов. Законодатели считают, что нововведение позволит избавиться от недобросовестных провайдеров, помогающих распространять запрещенный контент.

7 Контроль за коллекторами и МФО С 1 февраля в России начнут действовать поправки в закон о коллекторах. Законодатели надеются, что инициатива поможет еще больше защитить права должников. В законе, наконец, четко прописали понятия "коллектор" и "коллекторская деятельность". Напомним, недобросовестными коллекторами в России всерьез занялись еще несколько лет назад. Для коллекторских организаций создали специальный реестр, за которым следит Федеральная служба судебных приставов. Кроме того, появились четкие нормы, каким способом и в какое время взыскатели могут связаться с должниками. Но проблема в том, что коллекторской деятельностью занимаются не только непосредственно коллекторы. Работу по взысканию долгов ведут и банки, и микрофинансовые организации (МФО). По мнению экспертов, чаще всего должники жалуются именно на поведение сотрудников МФО, которые звонят обсудить вопрос долга и чересчур увлекаются с "методами убеждения". Теперь для банков и МФО тоже создадут свой реестр, следить за ним будет все та же ФССП. Приставы будут не только выносить санкции по фактам нарушений, но и проверять, как в кредитных организациях работают отделы по взысканию долгов. Для банков и МФО будут действовать те же самые нормы, что и для коллекторских организаций. Кроме того, сотрудники кредитных организаций, которые работают с должниками, должны будут записывать все звонки, а также текстовые и голосовые сообщения. Эту информацию банки и МФО должны хранить в течение трех лет. Также вводится дополнительный формат взаимодействия взыскателя и неплательщика – сообщения можно будет направлять через "Госуслуги". "Это решение позволит комплексно защитить права должников", – заявил Вячеслав Володин.