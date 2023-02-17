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Врач Белого дома рассказал о здоровье президента Байдена

80-летний глава государства в состоянии исполнять свои обязанности

17 февраля 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент США Джо Байден здоров и в состоянии исполнять обязанности в качестве главы государства, руководителя исполнительной власти и верховного главнокомандующего. Об этом говорится в заключении врача Белого дома Кевина О'Коннора по итогам ежегодного медосмотра.

Как пишет РИА Новости, медик заявил, что глава государства "остаётся здоровым и энергичным 80-летним мужчиной".

Ранее сообщалось, что Байден ещё окончательно не решил, будет ли он баллотироваться на второй срок. По данным Politico, вероятно, он примет положительное решение и объявит о нём уже в этом месяце. Сами же выборы намечены на ноябрь 2024-го.

Бывший президент США Дональд Трамп при этом уже объявил, что снова будет участвовать в выборах.

Комментарии 25

  • "остаётся здоровым и энергичным 80-летним мужчиной" --- пацан
    17 февраля, Гость   Ответить
  • 80 лет -ума нет
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, пацан --- Да, только с велика падает, с трапа тоже, пацан реальный)))
    17 февраля, Гость   Ответить
  • это намек?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Чего пристали к старичку?Может он ещё раз станет президентом соед. штатов.Вы просто ничего не понимаете в честных, свободных и демократических американских выборах.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • 80-летний глава государства в состоянии исполнять свои обязанности---- согласен с выводами, сам ходит (иногда падает), сам на унитаз садиться, читать по телесуфлеру может. Что для управления страной ещё нужно. Годен на второй срок))
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Власть президента там строго ограничена рамками закона и двумя сроками. Если президент начнёт зарываться, его тут же одёрнут в СМИ и снимут с должности по процедуре импичмента. И никакая его охрана не поможет, и уж тем более не станет нарушать Конституцию, поскольку за это там - реально реальный уголовный срок.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Через 10 лет нам будут рассказывать, что 80 лет для политика - это расцвет и жизнь только начинается.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • веселый дед.. просто поржать
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Власть президента там строго ограничена рамками закона и двумя сроками. ***** Слова Леонида Куравлева из к/ф Иван Васильевич меняет профессию: Ой дураак!!!! (с)
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Человек с пустотой здоровается - конечно он здоров)))
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Через 10 лет нам будут рассказывать, что 80 лет для политика - это расцвет и жизнь только начинается.--Уже называют "молодым политическим деятелем"))
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Слова Леонида Куравлева из к/ф Иван Васильевич меняет профессию: Ой дураак!!!! (с)--Не мешайте человеку наслаждаться настоящей демократией
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Деды с деньгами все здоровые, они не жалеют для себя денег. Еще и нас переживут.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Ой дураак!!!! (с) ***** Не, это не про нас. У нас во власть приходят только гении и правят нами только пожизненно!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • У нас во власть приходят только гении и правят нами только пожизненно! ***** Ну, по крайней мере не маразматики, которые заговариваются, и сочиняют про своего сына, воевавшего в Афганистане, тогда как в реальности он только с проститутками воевал. Насчет пожизненного: нет, это не Меркель 20 лет в Германии правила, вовсе не она.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, сам на унитаз садиться --- С пятого раза попадает на толчок, после 4 падений?))))))))
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Ну, по крайней мере не маразматики, которые заговариваются ***** Хотите обсудить тему двойников у пожизненных? Ведь у тех, кто приходит на пару сроков по 4 года, их в принципе быть не может. Ну не дураки ли?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Хотите обсудить тему двойников у пожизненных? **** Это вам на РенТВ, там вас поймут. Пришельцы, масоны, двойники... Вот это вот всё)
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Еще и нас переживут.- фигушку, даже такие богатые не могут жить больше 100 лет
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Это вам на РенТВ, там вас поймут. Пришельцы, масоны, двойники... Вот это вот всё) ***** Это вы Гиркина, а он из "конторы", не слушали. Он раньше отнекивался, а теперь тоже об этом говорит прямо и открыто. *** Что касается масонов, то есть потрясающая книга: Джонатан Блэк - Тайная история мира. Причём в русском переводе она вышла со значительными сокращениеями. Там вообще волосы встают дыбом!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Да, про двойников, говорят у Ади Шекельгрубера было 2 двойника, 3 тройника и 1 удлинитель!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • РенТВ это наше всё. Там всё правда. Ещё скажите, что земля круглая, а не на 3-х слонах.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • что земля круглая - ноу! эллипсоид вращения или геоид
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Картину мира мне угробил.... Теперь жить с этим.
    17 февраля, Гость   Ответить
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