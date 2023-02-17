Врач Белого дома рассказал о здоровье президента Байдена

80-летний глава государства в состоянии исполнять свои обязанности

17 февраля 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент США Джо Байден здоров и в состоянии исполнять обязанности в качестве главы государства, руководителя исполнительной власти и верховного главнокомандующего. Об этом говорится в заключении врача Белого дома Кевина О'Коннора по итогам ежегодного медосмотра.

Как пишет РИА Новости, медик заявил, что глава государства "остаётся здоровым и энергичным 80-летним мужчиной".

Ранее сообщалось, что Байден ещё окончательно не решил, будет ли он баллотироваться на второй срок. По данным Politico, вероятно, он примет положительное решение и объявит о нём уже в этом месяце. Сами же выборы намечены на ноябрь 2024-го.

Бывший президент США Дональд Трамп при этом уже объявил, что снова будет участвовать в выборах.