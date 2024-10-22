Рабочий персонал остается самым востребованным в Алтайском крае

22 октября 2024, 11:50, ИА Амител

Водитель автомобиля / Фото: unsplash.com / Darwin Vegher

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали зарплатные предложения в сфере рабочего персонала в Алтайском крае в октябре и собрали топ высокооплачиваемых вакансий. Как выяснилось, самые большие зарплаты в регионе предлагают водителям.

"Рабочий персонал остается самым востребованным в Алтайском крае: на него приходится 30% от всех предложений о работе в регионе. Компании испытывают острую нехватку специалистов рабочих профессий – на одну такую вакансию приходится лишь 2,1 резюме (норма – 4-7,9 резюме)", – говорится в исследовании.

Средняя предлагаемая зарплата для рабочих находится на уровне 70 385 рублей, и за год она увеличилась на 33%.

Топ самых "дорогих" вакансий для рабочего персонала в Алтайском крае в октябре:

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