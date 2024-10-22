НОВОСТИОбщество

Водитель с зарплатой 500 тысяч рублей. Самые "дорогие" рабочие вакансии на Алтае

Рабочий персонал остается самым востребованным в Алтайском крае

22 октября 2024, 11:50, ИА Амител

Водитель автомобиля / Фото: unsplash.com / Darwin Vegher
Водитель автомобиля / Фото: unsplash.com / Darwin Vegher

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали зарплатные предложения в сфере рабочего персонала в Алтайском крае в октябре и собрали топ высокооплачиваемых вакансий. Как выяснилось, самые большие зарплаты в регионе предлагают водителям.

"Рабочий персонал остается самым востребованным в Алтайском крае: на него приходится 30% от всех предложений о работе в регионе. Компании испытывают острую нехватку специалистов рабочих профессий – на одну такую вакансию приходится лишь 2,1 резюме (норма – 4-7,9 резюме)", – говорится в исследовании.

Средняя предлагаемая зарплата для рабочих находится на уровне 70 385 рублей, и за год она увеличилась на 33%.

Топ самых "дорогих" вакансий для рабочего персонала в Алтайском крае в октябре:

Ранее жителям Алтайского края назвали рабочие профессии для успеха и роста.

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край вакансии

Комментарии 14

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Мусик

11:55:24 22-10-2024

500- это вахта на Якутию.
АК мимо.

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Гость

12:00:50 22-10-2024

Почитал условия, шикарное предложение, авиа , ж/д билеты от дома до работы и обратно за счет работодателя, мед.смотр за счет работодателя, обучение с выдачей сертификатов за счет работодателя

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Гость

12:10:25 22-10-2024

Гость (12:00:50 22-10-2024) Почитал условия, шикарное предложение, авиа , ж/д билеты от ... А условия проживания? В вагончике 8 человек, койки в 2 яруса, Вагон плохо отапливается, до туалета метров 100, столько же до душа, столовой.Чтобы помыться, поесть - очередь. В метель, дождь самое то.

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Гость

12:41:16 22-10-2024

Гость (12:10:25 22-10-2024) А условия проживания? В вагончике 8 человек, койки в 2 яруса... Ну за полмиллиона в месяц это неплохо

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Гость

13:14:20 22-10-2024

Гость (12:41:16 22-10-2024) Ну за полмиллиона в месяц это неплохо... Кто же вам его заплатит? Максимум 200 будет. Проверено.

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Бдыщ...

12:26:44 22-10-2024

Написано же-ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ. ОПОЛОВИНИВАЙТЕ.

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Гость

13:08:54 22-10-2024

Бдыщ... (12:26:44 22-10-2024) Написано же-ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ. ОПОЛОВИНИВАЙТЕ. ... С чего бы? Во-первых, в большинстве вакансий как раз написано "на руки", во-вторых, у нас НДФЛ 13-15%, взносы платит работодатель, а не работник. Так что максимум минус 15%. Больше капса богу капса.

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Гость

13:03:00 22-10-2024

Водитель грузового автомобиля категория CЕ, от 250 000 до 500 000 рублей на руки;/// это за 60 рабочих дней!!! С таким же успехом можно подать вакансию на дворника с зп 250 тысяч....правда эта зп за год))

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Гость

13:06:57 22-10-2024

Платите достойно, создавайте достойные условия и не будет недостатка в рабочих.

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гость

14:13:01 22-10-2024

Гость (13:06:57 22-10-2024) Платите достойно, создавайте достойные условия и не будет не... платить то никто не хочет, хотят рыбки покушать, да сесть поудобней

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Алексей

16:42:29 22-10-2024

Нет в алтайском крае таких зарплат и не будет. А написать могут что угодно, лишь бы ты приехал. Когда приедешь, зп будет отличаться кардинально, ну раз уж приехал вахту отработаешь, не уезжать же с пустыми карманами. Сам в такой ситуации был. Соответственно и текучка огромная, люди приехали, вахту отработали и не возвращаются, на их место приезжают новые и так далее. Вот так и строят. Я не говорю что везде так, есть и хорошие места, но их ещё найти надо.

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Алибабай

18:17:50 22-10-2024

Есть такая контора в Якутии колмар "РПБК", з.п достойная, запчастей нет, в гараж не пускают, техника хлам, не ездите туда.

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Валерик

10:01:34 23-10-2024

Ну да Работая в алтайском крае и зарплата 200к 500к какие то сказки.

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Гость

10:25:00 23-10-2024

Из перечня зарплат нашей конторы:
рабочий - МРОТ,
техничка - МРОТ,
вахтер - МРОТ,
повар - МРОТ,
электрик - МРОТ.
Водитель "В" - полтора МРОТа
А как у вас там платят? Не на вахте, где то в Салехарде или Уренгое, а в Бийске или Рубцовске?

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