Водитель с зарплатой 500 тысяч рублей. Самые "дорогие" рабочие вакансии на Алтае
Рабочий персонал остается самым востребованным в Алтайском крае
22 октября 2024, 11:50, ИА Амител
Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали зарплатные предложения в сфере рабочего персонала в Алтайском крае в октябре и собрали топ высокооплачиваемых вакансий. Как выяснилось, самые большие зарплаты в регионе предлагают водителям.
"Рабочий персонал остается самым востребованным в Алтайском крае: на него приходится 30% от всех предложений о работе в регионе. Компании испытывают острую нехватку специалистов рабочих профессий – на одну такую вакансию приходится лишь 2,1 резюме (норма – 4-7,9 резюме)", – говорится в исследовании.
Средняя предлагаемая зарплата для рабочих находится на уровне 70 385 рублей, и за год она увеличилась на 33%.
Топ самых "дорогих" вакансий для рабочего персонала в Алтайском крае в октябре:
- водитель категории Е – от 175 000 до 320 000 рублей до вычета налогов;
- водитель грузового автомобиля категория C, Е – от 250 000 до 500 000 рублей на руки;
- машинист буровой установки УРБ – от 260 000 до 260 000 рублей на руки;
- машинист автомобильного крана – от 210 000 рублей на руки;
- тракторист машинист/механизатор – от 150 000 до 200 000 рублей на руки;
- машинист автогрейдера – от 150 000 рублей на руки;
- водитель на седельный тягач – от 220 000 рублей на руки;
- машинист мульчера – от 150 000 рублей на руки;
- водитель категории С – от 140 000 до 180 000 рублей на руки;
- монтажник внутренних сантехнических систем – от 100 000 рублей на руки.
Ранее жителям Алтайского края назвали рабочие профессии для успеха и роста.
11:55:24 22-10-2024
500- это вахта на Якутию.
АК мимо.
12:00:50 22-10-2024
Почитал условия, шикарное предложение, авиа , ж/д билеты от дома до работы и обратно за счет работодателя, мед.смотр за счет работодателя, обучение с выдачей сертификатов за счет работодателя
12:10:25 22-10-2024
Гость (12:00:50 22-10-2024) Почитал условия, шикарное предложение, авиа , ж/д билеты от ... А условия проживания? В вагончике 8 человек, койки в 2 яруса, Вагон плохо отапливается, до туалета метров 100, столько же до душа, столовой.Чтобы помыться, поесть - очередь. В метель, дождь самое то.
12:41:16 22-10-2024
Гость (12:10:25 22-10-2024) А условия проживания? В вагончике 8 человек, койки в 2 яруса... Ну за полмиллиона в месяц это неплохо
13:14:20 22-10-2024
Гость (12:41:16 22-10-2024) Ну за полмиллиона в месяц это неплохо... Кто же вам его заплатит? Максимум 200 будет. Проверено.
12:26:44 22-10-2024
Написано же-ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ. ОПОЛОВИНИВАЙТЕ.
13:08:54 22-10-2024
Бдыщ... (12:26:44 22-10-2024) Написано же-ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ. ОПОЛОВИНИВАЙТЕ. ... С чего бы? Во-первых, в большинстве вакансий как раз написано "на руки", во-вторых, у нас НДФЛ 13-15%, взносы платит работодатель, а не работник. Так что максимум минус 15%. Больше капса богу капса.
13:03:00 22-10-2024
Водитель грузового автомобиля категория CЕ, от 250 000 до 500 000 рублей на руки;/// это за 60 рабочих дней!!! С таким же успехом можно подать вакансию на дворника с зп 250 тысяч....правда эта зп за год))
13:06:57 22-10-2024
Платите достойно, создавайте достойные условия и не будет недостатка в рабочих.
14:13:01 22-10-2024
Гость (13:06:57 22-10-2024) Платите достойно, создавайте достойные условия и не будет не... платить то никто не хочет, хотят рыбки покушать, да сесть поудобней
16:42:29 22-10-2024
Нет в алтайском крае таких зарплат и не будет. А написать могут что угодно, лишь бы ты приехал. Когда приедешь, зп будет отличаться кардинально, ну раз уж приехал вахту отработаешь, не уезжать же с пустыми карманами. Сам в такой ситуации был. Соответственно и текучка огромная, люди приехали, вахту отработали и не возвращаются, на их место приезжают новые и так далее. Вот так и строят. Я не говорю что везде так, есть и хорошие места, но их ещё найти надо.
18:17:50 22-10-2024
Есть такая контора в Якутии колмар "РПБК", з.п достойная, запчастей нет, в гараж не пускают, техника хлам, не ездите туда.
10:01:34 23-10-2024
Ну да Работая в алтайском крае и зарплата 200к 500к какие то сказки.
10:25:00 23-10-2024
Из перечня зарплат нашей конторы:
рабочий - МРОТ,
техничка - МРОТ,
вахтер - МРОТ,
повар - МРОТ,
электрик - МРОТ.
Водитель "В" - полтора МРОТа
А как у вас там платят? Не на вахте, где то в Салехарде или Уренгое, а в Бийске или Рубцовске?