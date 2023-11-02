Врач назвала безопасную норму шоколада в сутки
Горького шоколада можно съедать в два раза больше, чем молочного
02 ноября 2023, 11:27, ИА Амител
Врач-гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина рассказала, сколько шоколада можно съедать в день. Ее слова приводит "Газета.ру".
По данным специалиста, без вреда для здоровья можно употреблять не более 30 граммов горького шоколада либо 15-20 граммов молочного. Если регулярно съедать больше, то есть риск превысить количество сахара и насыщенных жиров в рационе, что со временем может привести к набору лишнего веса, сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и болезням печени.
Также Амеличкина не рекомендует есть шоколад детям до трех лет, диабетикам и тем, у кого аллергия на этот продукт. С осторожностью и в рекомендованных дозах шоколад можно употреблять при гипертонической болезни, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и изжоге. При подагре лучше ограничить количество шоколада в рационе из-за содержания пуринов.
Также врач рассказала, что самым полезным считается горький шоколад, так как содержит меньше сахара и больше какао. Молочный и белый шоколад менее хороши, потому что сахара в них больше, а какао, напротив, меньше.
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Гость (14:06:08 02-11-2023) Пальмовое масло пальмовому маслу рознь. Нормальное (которое ... Меня европы мало интересуют.Я живу в аграрно-индустриальной стране и хочу кушать натуральный продукт.И втирать мне и нам очки насчёт его безвредности не надо,нравится оно тебе ,вот и ешь его сколько влезет,а нам его пихать втихаря в разные продукты не надо.А то додумались -и в конфеты ,и в шоколад,и в мороженое ,и в пирожные,лишь бы деньги на нашем здоровье лупить.Только в последнее время стали обозначать БЗМЖ или СЗМЖ.Когда ,видно скрывать стало невозможно.Вот поэтому у нас и прёт и раковая и сердечнососудистая заболеваемость и прочее.Защитник выискался.Собрать бы вас таких доброхотов,и кормить этим пальмовым маслом ,вот тогда бы узнали про всю его "полезность."
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