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Врач назвала полезные продукты, которые помогут иммунитету в весеннюю оттепель

Среди них — киви и чечевица

08 марта 2025, 14:17, ИА Амител

Фото: Dan Bucko / unsplash.com
Фото: Dan Bucko / unsplash.com

Весной для укрепления иммунитета рекомендуется включить в рацион некоторые продукты, рассказала News.ru терапевт Зарема Тен.

По ее словам, с окончанием зимы нужно есть больше продуктов с витамином С, таких как киви и болгарский перец. Кроме того, весной необходим цинк, который содержится в тыквенных семечках и чечевице.

Врач также посоветовала до улучшения погоды носить шарф, шапку и непромокаемую обувь, чтоб защититься от сезонных болезней.

Ранее врачи Елена Малышева и Михаил Коновалов заявили о пользе пельменей для иммунитета. Все благодаря мясу в составе блюда.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 2

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Musik

17:00:54 08-03-2025

Всегда удивляет - по мнению врачей в Сибири нет растений помогающих бороться с авитоминозом. И люди в Сибири не живут. Вообще.

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Гость

19:57:41 08-03-2025

"Ранее врачи Елена Малышева и Михаил Коновалов заявили о пользе пельменей для иммунитета. Все благодаря мясу в составе блюда".
Рассмешили врачи:
Люблю чеснок, он пахнет колбасой.

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