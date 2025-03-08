Врач назвала полезные продукты, которые помогут иммунитету в весеннюю оттепель
Среди них — киви и чечевица
08 марта 2025, 14:17, ИА Амител
Фото: Dan Bucko / unsplash.com
Весной для укрепления иммунитета рекомендуется включить в рацион некоторые продукты, рассказала News.ru терапевт Зарема Тен.
По ее словам, с окончанием зимы нужно есть больше продуктов с витамином С, таких как киви и болгарский перец. Кроме того, весной необходим цинк, который содержится в тыквенных семечках и чечевице.
Врач также посоветовала до улучшения погоды носить шарф, шапку и непромокаемую обувь, чтоб защититься от сезонных болезней.
Ранее врачи Елена Малышева и Михаил Коновалов заявили о пользе пельменей для иммунитета. Все благодаря мясу в составе блюда.
17:00:54 08-03-2025
Всегда удивляет - по мнению врачей в Сибири нет растений помогающих бороться с авитоминозом. И люди в Сибири не живут. Вообще.
19:57:41 08-03-2025
"Ранее врачи Елена Малышева и Михаил Коновалов заявили о пользе пельменей для иммунитета. Все благодаря мясу в составе блюда".
Рассмешили врачи:
Люблю чеснок, он пахнет колбасой.