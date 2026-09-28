Универсальная формула может немного меняться из-за особенностей отдельных людей

28 сентября 2026, 09:00, ИА Амител

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Оптимальным балансом в рационе питания считается формула "30-30-40", где на белки и жиры приходится по 30%, а на углеводы — 40%. Об этом сообщила РИА Новости главный врач московской поликлиники № 220 Анна Косенкова.

"Основа здорового питания — это грамотный баланс белков, жиров и углеводов. Универсальной формулой для поддержания здоровья считается распределение калорийности рациона: 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов", — рассказала Косенкова.

Она уточнила, что эти пропорции являются универсальными, однако могут незначительно меняться в зависимости от индивидуальных особенностей метаболизма и конкретных целей человека.

Для визуального контроля порций врач предложила простое правило распределения еды в тарелке:

50% объема — овощи и зелень;

25% — качественный белок (птица, рыба, мясо или бобовые);

25% — сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб). Также необходимо добавить небольшую порцию полезных жиров, например, заправку из оливкового масла.

Косенкова добавила, что сформировать идеальное меню поможет программа "Московский чекап". По итогам обследования система выявляет скрытые проблемы организма и дает персональные рекомендации с учетом обнаруженных рисков.