Врач назвала правильное соотношение углеводов, белков и жиров в рационе
Универсальная формула может немного меняться из-за особенностей отдельных людей
28 сентября 2026, 09:00, ИА Амител
Оптимальным балансом в рационе питания считается формула "30-30-40", где на белки и жиры приходится по 30%, а на углеводы — 40%. Об этом сообщила РИА Новости главный врач московской поликлиники № 220 Анна Косенкова.
"Основа здорового питания — это грамотный баланс белков, жиров и углеводов. Универсальной формулой для поддержания здоровья считается распределение калорийности рациона: 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов", — рассказала Косенкова.
Она уточнила, что эти пропорции являются универсальными, однако могут незначительно меняться в зависимости от индивидуальных особенностей метаболизма и конкретных целей человека.
Для визуального контроля порций врач предложила простое правило распределения еды в тарелке:
- 50% объема — овощи и зелень;
- 25% — качественный белок (птица, рыба, мясо или бобовые);
- 25% — сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб). Также необходимо добавить небольшую порцию полезных жиров, например, заправку из оливкового масла.
Косенкова добавила, что сформировать идеальное меню поможет программа "Московский чекап". По итогам обследования система выявляет скрытые проблемы организма и дает персональные рекомендации с учетом обнаруженных рисков.
"Главное, помните: чтобы оставаться здоровым и активным, нужно тратить столько энергии, сколько вы получаете с едой. Тогда тело сохраняет свою форму без стресса и жестких ограничений. Именно этот баланс — фундамент для долгой и продуктивной жизни", — заключила врач.
09:09:49 28-09-2026
Универсальная формула это жрать меньше, двигаться больше. Все остальное словоблудие.
12:07:55 28-09-2026
Свирепый Чарли (09:09:49 28-09-2026) Универсальная формула это жрать меньше, двигаться больше. Вс... Эта формыла работает, когда вы ещё не дожрались до искажений метаболизма.
09:27:50 28-09-2026
По-сути шаурма описана, если майонез на другой соус заменить, полноценный ЗОЖ будет
10:17:33 28-09-2026
всё полезно что в рот полезно.
а меня с одного взгляда на шаверму вашу мутит.
10:23:50 28-09-2026
Медвежатинка будет на прилавках?
10:39:46 28-09-2026
Гость (10:23:50 28-09-2026) Медвежатинка будет на прилавках?... в фарше напополам с свининкой и не заметите
14:14:05 28-09-2026
Врач описывает принцип питания по гарвардской тарелке, но стесняется ее назвать?
15:08:07 28-09-2026
самое здоровое питание это щи борщи
капуста квашеная, шмат мяса