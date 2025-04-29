Врач назвала признаки испорченного шашлыка
При малейших подозрениях от продукта лучше отказаться
29 апреля 2025, 10:45, ИА Амител
Приготовление шашлыка / Фото: pxhere.com
Эндокринолог Дарья Хайкина перечислила признаки испорченного шашлыка – домашнего или магазинного. Ее слова приводит "Газета.ру".
Специалист отметила, что на просрочку указывают следующие факторы:
- всплывающие куски и пузырьки в маринаде – особенно на основе уксуса или кисломолочных продуктов;
- неестественная консистенция (кашеобразная или излишне плотная);
- помутнение или потемнение маринада;
- слизь на мясе.
Главное правило: при малейших сомнениях в запахе, текстуре или внешнем виде отказаться от продукта, отметила Хайкина.
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