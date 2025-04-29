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Врач назвала признаки испорченного шашлыка

При малейших подозрениях от продукта лучше отказаться

29 апреля 2025, 10:45, ИА Амител

Приготовление шашлыка / Фото: pxhere.com
Приготовление шашлыка / Фото: pxhere.com

Эндокринолог Дарья Хайкина перечислила признаки испорченного шашлыка – домашнего или магазинного. Ее слова приводит "Газета.ру".

Специалист отметила, что на просрочку указывают следующие факторы:

  • всплывающие куски и пузырьки в маринаде – особенно на основе уксуса или кисломолочных продуктов;
  • неестественная консистенция (кашеобразная или излишне плотная);
  • помутнение или потемнение маринада;
  • слизь на мясе.

Главное правило: при малейших сомнениях в запахе, текстуре или внешнем виде отказаться от продукта, отметила Хайкина.

Ранее нарколог Марина Калюжная назвала признаки некачественного алкоголя.

здоровое питание

Комментарии 3

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.........

10:46:57 29-04-2025

Гигантский дрыщ-верная примета...

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Гость

10:59:39 29-04-2025

Делайте шашлык из кабачков

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Гость

11:26:09 29-04-2025

еще один масковский нутрициолог и диетолог рассказывает про мокрую воду и яркое солнце

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