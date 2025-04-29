Врач назвала признаки испорченного шашлыка

При малейших подозрениях от продукта лучше отказаться

29 апреля 2025, 10:45, ИА Амител

Приготовление шашлыка / Фото: pxhere.com

Эндокринолог Дарья Хайкина перечислила признаки испорченного шашлыка – домашнего или магазинного. Ее слова приводит "Газета.ру". Специалист отметила, что на просрочку указывают следующие факторы: всплывающие куски и пузырьки в маринаде – особенно на основе уксуса или кисломолочных продуктов;

неестественная консистенция (кашеобразная или излишне плотная);

помутнение или потемнение маринада;

слизь на мясе. Главное правило: при малейших сомнениях в запахе, текстуре или внешнем виде отказаться от продукта, отметила Хайкина. Ранее нарколог Марина Калюжная назвала признаки некачественного алкоголя.