НОВОСТИЗдоровье

Врач назвала простой способ улучшить пищеварение

А также очистить организм от ферментов

16 апреля 2025, 13:50, ИА Амител

Фото: engin akyurt / unsplash.com
Фото: engin akyurt / unsplash.com

Эндокринолог Наталья Новикова в беседе с РИА Новости посоветовала полезную привычку перед завтраком.

Врач рекомендовала выпивать стакан воды натощак, так как это способствует выведению из организма лишних ферментов и стимулирует пищеварение.

"С водой они [ферменты] уходят из организма, а последующий завтрак будет полноценно переварен", – отметила специалист.

При этом пить нужно именно воду. Другие жидкости выполнять ту же функцию в очищении организма не могут, добавила эксперт.

Ранее исследователь долголетия Дэн Бюттнер заявил, что регулярное употребление бобовых способно продлить жизнь на четыре года.

Здоровье здоровое питание

Комментарии 6

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достали то одно то другое

13:55:31 16-04-2025

так как это способствует выведению из организма лишних ферментов ----- читаем другого врача: Ферменты помогают организму переваривать пищу и тем самым облегчают обмен веществ

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Ииииииигорь

14:25:10 16-04-2025

воду с бобовыми-жизнь наладится!

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гость

14:27:08 16-04-2025

вот таких "внутрицологов", которые несут околесицу, и надо запретить!

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Гость

15:55:11 16-04-2025

С утра надо сто грамм водки и огурец малосольный и все ферменты выйдут

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Musik

20:27:23 16-04-2025

Гость (15:55:11 16-04-2025) С утра надо сто грамм водки и огурец малосольный и все ферме... Точняк. В водке половина воды.

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Гость

20:34:44 16-04-2025

Гость (15:55:11 16-04-2025) С утра надо сто грамм водки и огурец малосольный и все ферме... Нет стакан молока и пять соленых мойвин и ил одну селедку с соленым огурчиком. Тогда точно через часов все лишнее из организма выйдет. ПРОВЕРЕНО.

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