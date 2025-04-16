Врач назвала простой способ улучшить пищеварение
А также очистить организм от ферментов
16 апреля 2025, 13:50, ИА Амител
Фото: engin akyurt / unsplash.com
Эндокринолог Наталья Новикова в беседе с РИА Новости посоветовала полезную привычку перед завтраком.
Врач рекомендовала выпивать стакан воды натощак, так как это способствует выведению из организма лишних ферментов и стимулирует пищеварение.
"С водой они [ферменты] уходят из организма, а последующий завтрак будет полноценно переварен", – отметила специалист.
При этом пить нужно именно воду. Другие жидкости выполнять ту же функцию в очищении организма не могут, добавила эксперт.
Ранее исследователь долголетия Дэн Бюттнер заявил, что регулярное употребление бобовых способно продлить жизнь на четыре года.
13:55:31 16-04-2025
так как это способствует выведению из организма лишних ферментов ----- читаем другого врача: Ферменты помогают организму переваривать пищу и тем самым облегчают обмен веществ
14:25:10 16-04-2025
воду с бобовыми-жизнь наладится!
14:27:08 16-04-2025
вот таких "внутрицологов", которые несут околесицу, и надо запретить!
15:55:11 16-04-2025
С утра надо сто грамм водки и огурец малосольный и все ферменты выйдут
20:27:23 16-04-2025
Гость (15:55:11 16-04-2025) С утра надо сто грамм водки и огурец малосольный и все ферме... Точняк. В водке половина воды.
20:34:44 16-04-2025
Гость (15:55:11 16-04-2025) С утра надо сто грамм водки и огурец малосольный и все ферме... Нет стакан молока и пять соленых мойвин и ил одну селедку с соленым огурчиком. Тогда точно через часов все лишнее из организма выйдет. ПРОВЕРЕНО.