Врач назвала простой способ улучшить пищеварение

А также очистить организм от ферментов

16 апреля 2025, 13:50, ИА Амител

Фото: engin akyurt / unsplash.com

Эндокринолог Наталья Новикова в беседе с РИА Новости посоветовала полезную привычку перед завтраком.

Врач рекомендовала выпивать стакан воды натощак, так как это способствует выведению из организма лишних ферментов и стимулирует пищеварение.

"С водой они [ферменты] уходят из организма, а последующий завтрак будет полноценно переварен", – отметила специалист.

При этом пить нужно именно воду. Другие жидкости выполнять ту же функцию в очищении организма не могут, добавила эксперт.

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