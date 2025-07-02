Врач назвала самые опасные виды алкоголя
Для сохранения здоровья Айгуль Арсланова советует вообще отказаться от спиртного
02 июля 2025, 15:00, ИА Амител
Некоторые виды алкоголя наносят организму особенно серьёзный вред, предупредила врач общей практики Айгуль Арсланова в беседе с UfaTime.
В первую очередь специалист выделила контрафактное спиртное. Оно может содержать метанол и ацетон, вызывающие слепоту, отравление и смерть.
Крайне опасен и метиловый спирт. Он быстро всасывается в кровь, приводит к рвоте, головным болям и даже к коме и летальному исходу.
Вред наносят и алкогольные коктейли: высокий уровень сахара, красителей и усилителей вкуса разрушает печень и поджелудочную железу.
Также опасен домашний самогон за счет токсичных соединений, провоцирующих отравления, болезни сердца и рак.
Для сохранения здоровья врач советует полностью отказаться от спиртного.
Ранее хирург назвал алкогольный напиток, который вреднее водки.
15:04:59 02-07-2025
а метанол и метиловый спирт не одно и то же?)
15:49:16 02-07-2025
Гость (15:04:59 02-07-2025) а метанол и метиловый спирт не одно и то же?)... Одно. А также древесный спирт и метилгидрат.
18:03:09 02-07-2025
Гость (15:04:59 02-07-2025) а метанол и метиловый спирт не одно и то же?)... Не мешай экспертам думать что они самые умные. По факту пишут сами не понимая темы. Как попугай, бездумно повторяют чужие слова
15:11:52 02-07-2025
Где то с 85 года я уже это слышал. Мишка с Райкой уже пытались страну бросить пить. Страны нет. Надо делать выводы.
15:34:37 02-07-2025
ВВП (15:11:52 02-07-2025) Где то с 85 года я уже это слышал. Мишка с Райкой уже пытали... ВВП, Мишка с Райкой сделали, а эта советует, а как говорят, тебе решать, пить или не пить. Будешь пить, два квадратных метра на просторах России, для тебя найдутся.
15:39:55 02-07-2025
Гость (15:34:37 02-07-2025) Будешь пить, два квадратных метра на просторах России, для тебя найдутся.
Огурцы, помидоры, салат не хавай. Да и воду не пей и не дыши.. Для тебя пара квадратов давно припасена.
15:40:29 02-07-2025
Гость (15:34:37 02-07-2025) ВВП, Мишка с Райкой сделали, а эта советует, а как говорят, ...
Можно подумать, что если ты не будешь пить, то проживешь вечность. Зачем писать всякую ересь?
16:00:57 02-07-2025
Гость (15:40:29 02-07-2025) Можно подумать, что если ты не будешь пить, то проживешь... Гость, задумался? Это хорошо. Можно пить и мучится всю жизнь, а можно не пить и не мучится всю жизнь.
16:34:00 02-07-2025
Гость (16:00:57 02-07-2025) Гость, задумался? Это хорошо. Можно пить и мучится всю жизнь... А еще можно пить и не мучиться всю жизнь.
16:47:47 02-07-2025
Гость (16:34:00 02-07-2025) А еще можно пить и не мучиться всю жизнь.... Гость, ты только начал? Печень, она такая, циррозом кончишь.
23:20:07 02-07-2025
Гость (16:00:57 02-07-2025) Гость, задумался? Это хорошо. Можно пить и мучится всю жизнь... Ой не факт что не всё на оборот.Пью и не мучась.
23:19:16 02-07-2025
Гость (15:34:37 02-07-2025) ВВП, Мишка с Райкой сделали, а эта советует, а как говорят, ... не факт что не выпивая там быстрее не окажешься.
15:39:04 02-07-2025
ВВП (15:11:52 02-07-2025) Где то с 85 года я уже это слышал. Мишка с Райкой уже пытали... Основной принцип магии - после того, значит вследствие того.
14:53:08 03-07-2025
Гость (15:39:04 02-07-2025) Основной принцип магии - после того, значит вследствие того.... фундаментально.
15:28:02 02-07-2025
Не хочу и не могу бросить.
Надо как-то расслабляться людям. Хоть немного.
15:29:19 02-07-2025
Айгуль Арслановой вера не позволяет бокал шампанского на Новый год, значит и всем нельзя
15:40:05 02-07-2025
Когда водка подешевеет?
15:58:11 02-07-2025
Давно делаю ректификат, бурбон вискарь, пиво варю ни отравлений ни головной боли
16:46:28 02-07-2025
кенни (15:58:11 02-07-2025) Давно делаю ректификат, бурбон вискарь, пиво варю ни отравле... Айгуль сказала, что опасен домашний самогон за счет токсичных соединений, провоцирующих отравления, болезни сердца и рак... и ещё несколько сот болезней из медицинской энциклопедии)))
16:46:56 02-07-2025
кенни (15:58:11 02-07-2025) Давно делаю ректификат, бурбон вискарь, пиво варю ни отравле... Золотой Вы человек. Уважаю.
16:40:48 02-07-2025
Смешно, как алкаши отстаивают свое пойло. Зависимость она такая)
16:45:01 02-07-2025
Гость (16:40:48 02-07-2025) Смешно, как алкаши отстаивают свое пойло. Зависимость она та... Язвенник или зашился?
16:59:46 02-07-2025
Гость (16:45:01 02-07-2025) Язвенник или зашился?... Наверное своё всё по жизни выпито, теперь осталась только зависть)))
16:47:57 02-07-2025
Гость (16:40:48 02-07-2025) Смешно, как алкаши отстаивают свое пойло. Зависимость она та... Алкаш — это Вы или Алкашка?
17:00:03 02-07-2025
не пить, не курить, не по девкам... а зачем тогда жить ?
18:05:50 02-07-2025
ППШариков (17:00:03 02-07-2025) не пить, не курить, не по девкам... а зачем тогда жить ?... Без пяти курить живётся легко запятая и утром просыпаешься со светлой головой, а девок прошу не вычеркивать из списка
17:14:03 02-07-2025
"Если человек не курит и не пьёт, поневоле задумаешься, уж не сволочь ли он? А.П.Чехов
11:20:57 03-07-2025
самогон это наука. Если самодельный змеевик от холодильника и сомнительная брага и не отсекать хвосты а бухать все то да конечно
если первую перегонку делать из нормальной браге с нормальным прибором а потом все это еще раз перегнать в ректификационной колонке да еще с угольным фильтром то чистота и крепость будет выше заводской.
Про заводскую водку она кстати не сказала ни слова. А про кустарные напитки сделаные на коленке я с ней согласен. Гонят все и из всего. Один умелец показывал он в этиловый спирт целофан с помойки перегонял!