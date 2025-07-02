Для сохранения здоровья Айгуль Арсланова советует вообще отказаться от спиртного

02 июля 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: Molly Keesling / unsplash.com

Некоторые виды алкоголя наносят организму особенно серьёзный вред, предупредила врач общей практики Айгуль Арсланова в беседе с UfaTime.

В первую очередь специалист выделила контрафактное спиртное. Оно может содержать метанол и ацетон, вызывающие слепоту, отравление и смерть.

Крайне опасен и метиловый спирт. Он быстро всасывается в кровь, приводит к рвоте, головным болям и даже к коме и летальному исходу.

Вред наносят и алкогольные коктейли: высокий уровень сахара, красителей и усилителей вкуса разрушает печень и поджелудочную железу.

Также опасен домашний самогон за счет токсичных соединений, провоцирующих отравления, болезни сердца и рак.

Для сохранения здоровья врач советует полностью отказаться от спиртного.

Ранее хирург назвал алкогольный напиток, который вреднее водки.